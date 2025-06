“Nunca he dicho esto en voz alta”: Will Smith y la vez que rechazó un papel que Leonardo DiCaprio sí aceptó

Will Smith, en diversas ocasiones, ha dejado en claro su talento como actor. Esto le ha llevado a recibir propuestas para interpretar distintos personajes en películas, aunque no siempre acepta todas las oportunidades que se le presentan. Recientemente, compartió detalles sobre el momento en el que rechazó un papel que finalmente fue asumido por Leonardo DiCaprio.

La Revelación de Will Smith

La revelación de Will Smith tuvo lugar durante una entrevista en la estación de radio KISS XTRA, cuyo video fue compartido en la cuenta de Instagram @playkissxtra. En este encuentro, el actor sorprendió a todos con sus declaraciones, revelando detalles inéditos sobre su carrera y decisiones pasadas.

La Oportunidad Perdida en «Origen»

Will Smith confesó: “No creo haberlo dicho nunca en público, y lo voy a decir porque nos estamos sincerando: Chris Nolan me trajo ‘Origen’ primero, y no lo entendí. Nunca lo había dicho en voz alta”. Esta revelación sorprendió a muchos, ya que el actor nunca había mencionado este hecho anteriormente.

El Papel en «Origen» que Rechazó

A pesar de tener la oportunidad de interpretar al personaje principal, Dominick Cobb, en la película «Origen», Smith decidió rechazar el papel. Esta decisión abrió las puertas para que Leonardo DiCaprio se hiciera cargo del rol y se convirtiera en el protagonista de la aclamada cinta de ciencia ficción.

Reflexiones sobre sus Decisiones

En la entrevista, Will Smith también hizo referencia a su negativa para participar en «Matrix» en 1999, así como en «Origen». Reconoció: “Ahora que lo pienso, son esas películas que se desarrollan en realidades alternativas las que no tienen buena aceptación. Pero me duele haber dejado pasar a esas dos”. A pesar de lamentar algunas decisiones pasadas, el actor acepta que es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje en su carrera.

El Legado de Will Smith en el Cine

A lo largo de su carrera, Will Smith ha dejado una marca imborrable en la industria del cine con películas icónicas como «Bad Boys», «Men in Black», «Independence Day», «En busca de la felicidad», «Ali», «Hancock», «Escuadrón Suicida» y «Aladdín». Su versatilidad como actor y su carisma lo han convertido en uno de los referentes de la industria cinematográfica.

Sobre el Autor

César Quispe Alcócer es un reconocido autor y crítico de cine que se especializa en analizar las últimas novedades de la industria del entretenimiento. Sigue sus publicaciones para estar al tanto de las noticias más relevantes del mundo del cine y la televisión.