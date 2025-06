Survivor México 2025: ¿Qué equipo ganó el ‘Juego por la recompensa’ HOY martes 17 de junio?

La octava semana de Survivor México 2025 ha comenzado con una serie de sorpresas que mantienen a los espectadores en vilo. En esta nueva etapa de la competencia, todos los participantes se encuentran en una situación de incertidumbre y tensión. Hoy martes 17 de junio, se revelará qué equipo resultó ganador en el Juego por la Recompensa.

Esta noche, los televidentes serán testigos de desafíos intensos, decisiones cruciales y un resultado que podría cambiar drásticamente la dinámica entre los sobrevivientes.

La conformación de las tribus en Survivor

Héroes

– Andrea Martí

– Aranza Carreiro

– Esmeralda Zamora

– Pablo Martí

– Rasta

– Sergio Torres

– Eli Varela

– David Andrés

– Tadeo Fernández

Villanos

– Kenta Sakurai

– John Guts

– Cyntia Cofano

– Aarón Albores

– Ale Saadi

– Sargento Rap

– Janette Morales

– Lobo Rivas

– Agustín Fernández

– Benjamín

¿Cuándo y dónde ver Survivor México 2025?

La nueva temporada de Survivor México 2025, titulada “Héroes vs Villanos”, se transmite a través de Azteca Uno de lunes a viernes a las 19:30 horas. Sin embargo, existen diversas opciones para ver el programa si no te encuentras en casa o no tienes acceso a un televisor. Puedes disfrutar del reality a través de la aplicación de TV Azteca en vivo o desde el sitio web oficial.

El ganador del ‘Juego por la Recompensa’ el martes 17 de junio

En la noche de hoy martes, los participantes de Survivor México se enfrentarán en un desafiante juego de contacto físico que desencadenará tensiones y conflictos entre ellos. Los Villanos buscan obtener ventaja en las competencias y asegurarse de tener suficiente alimento. Este martes 17 de junio, Survivor México promete un Juego por la Recompensa lleno de emoción, giros inesperados y momentos decisivos que podrían cambiar por completo la dinámica entre las tribus. Acompaña cada momento crucial a través de nuestro resumen y descubre quién se convertirá en el ganador esta noche.