Mujer encierra a su ex semidesnudo en la terraza tras una discusión por celos

Una cita entre un joven de 32 años y su ex pareja terminó en un caos inesperado. Bomberos y Policía tuvieron que intervenir para rescatar al joven, quien quedó atrapado en la terraza de su vivienda después de una discusión con su expareja en Vigo, España.

### Un encuentro que terminó mal

El incidente tuvo lugar el lunes 16 de junio en la tarde, cuando el joven se reunió con su exnovia, de 31 años, con la intención de resolver sus diferencias luego de una reciente ruptura. Sin embargo, lo que parecía ser una conversación tranquila tomó un giro inesperado cuando la mujer reaccionó con celos y decidió encerrar al joven en la terraza de su apartamento.

### Rescate en la terraza

Desnudo y descalzo, el joven logró contactar a su madre para pedir ayuda, quien alertó a las autoridades. Los Bomberos de Vigo y la Policía Nacional acudieron al lugar y, al no poder convencer a la mujer de abrir la puerta, decidieron forzar la entrada a través del balcón. Al rescatar al joven, observaron arañazos en su cuerpo, evidencia de la situación estresante que había vivido.

### Arresto de la expareja

La expareja del joven se resistió cuando los agentes intentaron trasladarla a un centro médico, por lo que fue necesario esposarla para garantizar su cooperación. Las autoridades evalúan si presentarán cargos por detención ilegal o violencia doméstica, mientras la víctima se recupera de las secuelas físicas del altercado.

### Testimonio del joven

En su declaración a los rescatistas, el joven explicó que había propuesto a su ex pareja ir a una cafetería para hablar y resolver sus diferencias, pero ella insistió en ir a su casa, donde la situación se salió de control debido a los celos de la mujer.

Esta situación ha generado sorpresa entre los vecinos, que no podían creer lo que estaba sucediendo en el edificio. La rápida intervención de las autoridades evitó que la situación empeorara y logró rescatar al joven a salvo.

### Conclusión

Es importante recordar que la violencia doméstica y las situaciones de control no son aceptables en ninguna relación. Si te encuentras en una situación similar o conoces a alguien que pueda estarlo, no dudes en pedir ayuda a las autoridades o a organizaciones especializadas en este tipo de situaciones. La violencia no debe ser parte de ninguna relación y es fundamental buscar ayuda para resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa.

