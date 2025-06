Survivor México 2025: ¿Las tribus fueron revueltas HOY miércoles 18 de junio?

Hoy, miércoles 18 de junio, Survivor México 2025 dará inicio a una nueva etapa, llena de incertidumbre y emoción. Los spoilers sugieren que las tribus serán revueltas, lo que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. No te pierdas la competencia y descubre qué sucedió en esta jornada llena de desafíos para los participantes.

### ¿Cuándo se emite Survivor México 2025?

La nueva temporada de Survivor México 2025, titulada «Héroes vs Villanos», se transmite a través de Azteca Uno de lunes a viernes a las 19:30 horas. Sin embargo, si no estás en casa o no tienes acceso a una televisión, existen diversas opciones para seguir el reality. La aplicación de TV Azteca en vivo y su sitio web son dos alternativas sencillas para no perderse ni un detalle de lo que sucede en la competencia.

### ¿Cómo están conformadas las tribus de Survivor?

#### Héroes

– Andrea Martí

– Aranza Carreiro

– Esmeralda Zamora

– Pablo Martí

– Rasta

– Sergio Torres

– Eli Varela

– David Andrés

– Tadeo Fernández

#### Villanos

– Kenta Sakurai

– John Guts

– Cyntia Cofano

– Aarón Albores

– Ale Saadi

– Sargento Rap

– Janette Morales

– Lobo Rivas

– Agustín Fernández

– Benjamín

### ¿Cómo participar en Survivor México?

Si deseas formar parte de Survivor México, es esencial cumplir con ciertos requisitos y seguir el proceso de inscripción establecido. Debes ser mayor de edad, residir en México y gozar de buena salud física y mental. Para inscribirte, completa un formulario en línea disponible en la página de TV Azteca y sube un video de presentación de máximo 3 minutos. Además, tendrás que asistir a los castings presenciales para tener la oportunidad de ser seleccionado como concursante.

### ¿Qué sucedió en Survivor México 2025 el 18 de junio?

En el episodio de hoy, los participantes se enfrentarán a desafíos explosivos que pondrán a prueba sus habilidades y resistencia. Además, las tribus se verán sorprendidas con un Concejo Tribal de último momento, que podría cambiar el rumbo de la competencia de manera drástica. No te pierdas ni un segundo de la acción en Survivor México 2025 y descubre qué sorpresas aguardan a los concursantes en esta intensa jornada.