CARAS TV Coco Sily reveló la verdad sobre su relación con Caramelito: “No llegamos a congeniar profundamente”

Coco Sily, un destacado comediante, actor y figura del mundo del espectáculo argentino, fue el centro de atención en una emotiva entrega de +Caras, el programa de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. Durante esta íntima conversación, el artista se sinceró y habló sin tapujos sobre su vida amorosa, revelando detalles sobre su relación con Cecilia “Caramelito” Carrizo.

El breve romance que Sily tuvo con la presentadora infantil en 2023 fue recordado durante la entrevista. A pesar de que la relación solo duró tres meses y medio, el humorista siempre expresó su amor por ella. Sin embargo, en esta ocasión aclaró que no lograron establecer un vínculo profundo. Ante la pregunta de Maugeri sobre si quedó herido tras la ruptura, Sily declaró: “Parecía un melodrama, pero no. La verdad es que no porque estuvimos muy poco juntos”.

La decisión de poner fin a la relación y volver con su exmarido, Damián Giorgiutti, con quien compartió más de 25 años y tuvo dos hijos, fue tomada por la cantante. La separación se llevó a cabo con sinceridad y respeto mutuo.

## Coco Sily abre su corazón sobre su historia con Caramelito

Durante la entrevista, Coco Sily compartió su reflexión sobre los motivos que impidieron que su relación con Caramelito prosperara. “El amor es una construcción y necesitas tiempo. En la intimidad nosotros no logramos congeniar profundamente”, explicó. También señaló que ella estaba atravesando una crisis con su pareja en ese momento.

A pesar de la fugacidad del romance, Coco destacó su disposición a elogiar al otro y hacerlo sentir bien. Además, reconoció que la repercusión mediática fue positiva, afirmando que la pareja gustaba al público y a los medios.

Al abordar el momento en que Cecilia le comunicó su decisión de retomar la relación con su exmarido, Coco compartió su reacción. “Yo le dije: ‘Me parece bien que vayas a pelear por el padre de tus hijos y tu construcción familiar’. Si yo hubiese estado enamorado, me hubiese afectado de otra manera. Éramos más como amigos”, reveló. Asimismo, analizó la dinámica de las parejas separadas y cómo algunas logran consolidarse nuevamente.

En la actualidad, Coco Sily disfruta de un presente amoroso pleno y feliz junto a su actual pareja, Chimi Meza. Con la experiencia de sus relaciones pasadas, el actor demuestra que, más allá de los finales, siempre hay espacio para nuevos comienzos.