CARAS TV “Mi hija feminista me sanó”: Coco Sily y el final del machismo en su vida

En una entrevista emotiva con Héctor Maugeri para el programa +Caras en Caras TV, Coco Sily se mostró sin tapujos y habló sobre su cambio personal, el impacto del feminismo en su vida y el papel crucial que tuvo su hija, Dana Sily, en ese proceso. Manteniendo su estilo franco y reflexivo, el comediante repasó su trayectoria artística y la evolución de su pensamiento en relación a los estereotipos de género.

Con una carrera marcada por su personaje en La Cátedra del Macho, Sily admitió que ese rol, aunque provocador, era un reflejo de una época y no una expresión de su ideología. Recordó que «El macho argentino es alguien que prácticamente ya no existe. Fue un estereotipo de una época. Era el personaje que yo hacía en Animales Sueltos. Sin Animales Sueltos no podría haber hecho La Cátedra, ni tampoco llenar el Luna Park. Alejandro [Fantino] me ayudaba todas las noches a difundir, me dio popularidad y me acercó a la gente».

El espectáculo fue concebido como una sátira del machismo, con referencias barriales, nostálgicas y populares. Sily explicó: “Yo reivindicaba la cosa barrial, en contra de la modernidad, de la frivolidad que tiene la farándula”. Sin embargo, aclaró que “No tenía que ver con una cosa patriarcal, que yo nunca la tuve. Tuve una familia en la que mi mamá trabajaba a la par de mi papá y, a veces, ganaba más guita que él. Me crié con ese concepto, no con el de la mujer cocinando”.

### Coco Sily y su evolución respecto al machismo

Con el avance del movimiento feminista, La Cátedra del Macho fue criticada. A pesar de ello, el artista defendió su postura y su evolución: “Con la revolución feminista todos decían ‘se acabó La Cátedra del Macho’, pero eso no pasó porque yo nunca tuve un concepto machista ni machirulo”.

El punto de inflexión llegó desde su hogar. Dana, su hija, fue quien lo ayudó a revisar algunos de sus comportamientos. “Si alguna vez tuve algún gesto machista eran costumbristas, eran pavadas, no machismos feroces. Los pocos que he tenido me los curó mi hija”, expresó con sinceridad.

“Es una feminista militante, me sanó. Me enseñó con muchas discusiones. Aprendí mucho, es una de mis grandes maestras en la vida”, destacó Coco, con orgullo y emoción.

Sobre la relación que mantienen, el actor agregó: “Me enseña emocional e intelectualmente. Es una gran lectora, amante del cine. Me da grandes recomendaciones de libros, películas, series. Hay una conexión con el arte porque es una gran amante del arte. Es un ser libre”.

Así, Coco Sily compartió cómo su hija Dana, militante feminista, fue fundamental en su transformación personal y en el proceso de deconstrucción del machismo en su vida. Con el humor como herramienta para la reflexión y el aprendizaje como camino, el actor y comediante refleja una transformación que no solo atraviesa su carrera, sino también su vida personal.