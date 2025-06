Evita la deportación en EE.UU. hoy: el documento INDISPENSABLE para frenar a ICE

En la actualidad, con el incremento de las redadas de ICE en Estados Unidos, se ha vuelto indispensable contar con un documento crucial que puede evitar el arresto y la expulsión de los inmigrantes. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) recomienda el uso de esta tarjeta como una herramienta de defensa frente a los agentes federales, aunque también advierte sobre su correcta aplicación.

La Importancia de la Tarjeta de Derechos Constitucionales para Inmigrantes

Esta tarjeta contiene información detallada sobre los derechos constitucionales de los migrantes en EE. UU. y brinda instrucciones claras sobre cómo interactuar con los agentes de ICE, ya sea en el hogar o en espacios privados. Por ejemplo, si un agente se presenta en la puerta, se desaconseja abrir y se recomienda solicitar una orden judicial antes de permitir el acceso.

Uso y Recomendaciones en Situaciones de Riesgo

Para evitar la entrada a su domicilio sin una orden judicial, se aconseja mostrar o deslizar la tarjeta roja por debajo de la puerta para que el oficial la vea. Además, se recomienda solicitar la información de contacto de los agentes y negar verbalmente el consentimiento para ingresar, exigiendo la presencia de un abogado antes de hacer cualquier declaración.

Se sugiere tomar nota y apuntar todos los detalles del encuentro con ICE, ya que esta información puede resultar útil en futuros procedimientos de inmigración.

Preparación Ante un Escenario de Mayor Control Migratorio

Ante la llegada de un presidente con políticas antiinmigrantes al poder, se espera un aumento de las actividades de ICE y la patrulla fronteriza en comunidades latinas, así como un incremento en la discriminación racial. Por ello, es fundamental que los miembros de la comunidad inmigrante estén preparados para cualquier situación. En este sentido, la Fundación UFW proporciona tarjetas rojas de forma gratuita con consejos útiles e información sobre los derechos de los individuos.

Contenido y Funcionalidad de las Tarjetas Rojas

Las tarjetas rojas de inmigración están impresas en cartulina roja gruesa y están diseñadas para encajar en la billetera o el bolsillo. Contienen consejos sobre cómo actuar ante agentes de ICE, como el derecho a guardar silencio, a no abrir la puerta sin una orden judicial y a solicitar la presencia de un abogado antes de cualquier declaración.

Además, estas tarjetas incluyen información sobre los derechos de la persona en caso de un encuentro con un agente de ICE, detallando el derecho a no hablar, a no firmar ningún documento y a no permitir la entrada sin una orden judicial.

Recursos de Apoyo y Asistencia

Para obtener soporte de emergencia las 24 horas, se puede contactar la Línea Directa de Apoyo Familiar de ICIRR al 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693). También se pueden encontrar recursos adicionales en la página web oficial de ICIRR.

En resumen, contar con una tarjeta de derechos constitucionales para inmigrantes puede ser un recurso valioso en situaciones de riesgo y ayuda a los individuos a proteger sus derechos en caso de un encuentro con agentes de ICE. Es importante estar informado y preparado para enfrentar cualquier eventualidad que pueda surgir en el contexto migratorio actual.