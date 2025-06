¿Habrá fuertes lluvias? Este es el pronóstico del clima HOY jueves 19 de junio en la CDMX

El pronóstico del clima para el día de hoy en la Ciudad de México es preocupante, ya que se espera la continuación de la temporada de lluvias con la posibilidad de inundaciones y encharcamientos debido a la llegada del huracán Erick 2025. En EXA nos mantenemos al tanto de la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y te ofrecemos un mapa de lluvias en tiempo real para que estés preparado con tu paraguas y tu impermeable.

## ¿Cómo estará el clima en la CDMX el 19 de junio de 2025?

Según el SMN, se pronostican fuertes lluvias durante las primeras horas de la mañana, con un cielo mayormente nublado y un 80% de probabilidad de chubascos y precipitaciones intensas en la ciudad. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) anticipa que las lluvias podrían comenzar alrededor de las 9:00 de la mañana y extenderse hasta después de las 15:00, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 15°C.

## Pronóstico por hora en CDMX el 19 de junio

Para este jueves se esperan lluvias fuertes, vientos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes horarios:

– 2:00 am: Lluvia débil

– 5:00 am: Lluvia débil

– 8:00 am: Nublado

– 11:00 am: Lluvia débil

– 14:00 pm: Lluvia débil

– 17:00 pm: Lluvia débil

– 20:00 pm: Parcialmente nublado

– 23:00 pm: Nublado

## ¿En cuáles alcaldías de la CDMX lloverá hoy?

En esta época de lluvias, la incertidumbre del clima es alta, por lo que es fundamental conocer en qué alcaldías de la ciudad se esperan precipitaciones durante el día. Puedes consultar el mapa de lluvias en tiempo real de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Sacmex) para obtener información actualizada sobre la presencia de lluvias en las diferentes alcaldías de la capital, con una escala que va desde lluvias ligeras hasta torrenciales.

No te olvides de revisar el pronóstico del clima en la CDMX este 19 de junio para prevenir las lluvias que se esperan en gran parte del país tras la llegada del huracán Erick a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¡Mantente informado y preparado para cualquier eventualidad climática!