Haivanjoe Ng: Conflicto Israel-Irán podría elevar inflación y encarecer energía en Honduras

El incremento en los gastos energéticos tiene el potencial de generar un aumento en la tasa de inflación de entre 0.24 % y 0.36 % adicionales.

Haivanjoe Ng Cortiñas, economista dominicano graduado de la maestría en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), alertó sobre las posibles repercusiones negativas que el conflicto bélico entre Israel e Irán podría tener en la economía hondureña durante la segunda mitad del año 2025.

Ng explicó que, dado que más del 61 % de la energía utilizada en Honduras proviene de fuentes importadas, un aumento sostenido en los precios internacionales del petróleo impactaría directamente en la factura petrolera del país, lo que resultaría en un aumento de los precios internos y en una disminución del poder adquisitivo del lempira, especialmente para los sectores de menores ingresos.

Impacto del conflicto en Medio Oriente en la factura petrolera de Honduras



El economista recordó que en el año 2024, la factura petrolera de Honduras alcanzó los US$ 2,555 millones, con una importación anual de cerca de 29 millones de barriles. Durante el primer semestre de 2025, el gasto fue de aproximadamente US$ 885 millones, con un precio promedio del barril de US$ 62.00 antes del conflicto.

Sin embargo, con el reciente aumento del precio del petróleo a US$ 74.00 por barril, se estima que en los próximos seis meses la factura petrolera alcance los US$ 1,056 millones, lo que representaría un aumento de US$ 172 millones, equivalente a un incremento del 19.3 %, según las proyecciones de Ng.

Este aumento en los costos energéticos podría traducirse en un incremento en la tasa de inflación de entre 0.24 % y 0.36 % adicionales, a menos que el gobierno implemente políticas de subsidios, especialmente en productos de primera necesidad, advirtió el economista.

Ng Cortiñas concluyó señalando que el Banco Central de Honduras había previsto una inflación de hasta el 5.0 % para finales de 2025, pero esta estimación podría ser superada, alcanzando hasta el 5.36 % o incluso el 6.0 %, si continúa la presión inflacionaria a nivel global. Esto pondría en peligro la estabilidad de los precios y el cumplimiento de la meta inflacionaria establecida por las autoridades monetarias.

