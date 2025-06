Mariana Diarco aseguró que El Dipy no se ocupa de su hijo en común y publicó chats privados que lo comprometen

En la vida de Mariana Diarco, la exvedette que tuvo un hijo con El Dipy en 2017, se han revelado recientemente algunos conflictos que ha tenido con el cantante de cumbia. A pesar de que han pasado ocho años desde que dieron la bienvenida a Valentino, su relación no ha sido la mejor, ya que Mariana ha denunciado públicamente a El Dipy por no colaborar económicamente con su hijo y por no visitarlo con regularidad.

Conversaciones privadas filtradas en las redes sociales han expuesto la tensión entre la expareja, con mensajes directos de El Dipy indicando que Mariana debería olvidarse de él. Esta situación se ha intensificado debido a que Mariana reveló información sobre la falta de apoyo económico y la escasa presencia del cumbiero en la vida de su hijo.

La falta de compromiso de El Dipy ha llevado a Mariana a expresar su malestar públicamente, señalando que el cantante parece estar más preocupado por su reputación que por el bienestar del niño. La vedette ha dejado claro que su único deseo es que se respeten los derechos de su hijo y que, a pesar de los conflictos, nunca hablará mal de su expareja ni le impedirá tener contacto con el niño.

Las conversaciones filtradas revelan la falta de comunicación y el distanciamiento entre Mariana y El Dipy, con mensajes duros por parte del cantante que indican que no desea volver a hablar con ella. A pesar de esta situación, Mariana ha decidido exponer públicamente estos mensajes para evidenciar la falta de apoyo por parte de El Dipy en la crianza de su hijo.

### La nueva etapa de Mariana Diarco: vendiendo contenido para adultos

Tras su separación de El Dipy en 2021, Mariana Diarco ha decidido explorar nuevas oportunidades profesionales, incursionando en la venta de contenido para adultos a través de una plataforma de suscripción. En 2023, la vedette se unió a esta plataforma para compartir material exclusivo con sus seguidores, incluyendo grabaciones explícitas que han generado polémica en las redes sociales.

Esta nueva faceta de Mariana como vendedora de contenido para adultos ha sido parte de una tendencia creciente entre las celebridades argentinas que buscan monetizar su imagen de manera independiente. Con una suscripción mensual de 25 dólares, sus seguidores pueden acceder a fotos y videos sensuales de Mariana, lo que le ha permitido generar ingresos adicionales y mantener su independencia económica mientras se enfoca en su rol como madre.

En conclusión, la vida de Mariana Diarco ha estado marcada por conflictos con El Dipy, pero también por nuevas oportunidades profesionales que ha sabido aprovechar. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida personal, Mariana ha demostrado su capacidad para adaptarse y seguir adelante, buscando siempre nuevas formas de crecimiento y desarrollo tanto en lo personal como en lo profesional.