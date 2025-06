Se viralizó una foto de Alexis Mac Allister y Camila Mayan que generó una ola de críticas en las redes

Camila Mayan, una influencer muy conocida, ha estado en el ojo del huracán últimamente debido a su disputa legal con Alexis Mac Allister. A pesar de sus esfuerzos, la Justicia no le ha dado la razón y su petición de compensación económica parece haber caído en saco roto. Este conflicto ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde se ha viralizado una foto que algunos interpretaron como un presagio de lo que sucedería entre ellos.

La imagen muestra a Camila Mayan besando a Alexis Mac Allister en la boca, mientras él parece estar distante y con los ojos abiertos, apoyado contra un espejo. Esta fotografía generó muchas críticas, ya que muchos la interpretaron como una muestra de desinterés por parte de él. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta en que se tomó la foto, el desenlace de la relación entre Mayan y Mac Allister fue todo menos positivo.

Actualmente, Alexis Mac Allister reside en Inglaterra junto a Ailén Cova, su amor de la adolescencia, con quien pronto será padre de una niña. La ruptura con Mayan tuvo lugar en diciembre de 2022, poco después de que él ganara el Mundial en Qatar con la Selección argentina.

### La madre de Alexis Mac Allister critica a Camila Mayan

Camila Mayan se encuentra preocupada por el revés judicial que ha experimentado en su disputa con Alexis Mac Allister, a quien reclama una compensación económica por los cinco años que estuvieron juntos. En medio de esta incertidumbre, Silvina Riela, la madre del deportista, ha lanzado una crítica contundente y dura contra ella.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la empresaria expresó: “Esto no es algo que nos de alegría o que lo festejemos porque este resarcimiento nos parecía hasta ilógico porque lo que se está definiendo ahora es que la Argentina se declare incompetente para litigar en este caso”.

Riela continuó hundiendo a Mayan al afirmar: “Cuando esto comenzó, la relación con Camila era bastante reciente y cuando quiso regresar de Brighton, yo la acompañé y la recibí. Alexis cumplió con su petición de resarcimiento económico en ese momento, cuando no estaba obligado a hacerlo. Alexis confió en sus palabras y no teníamos una mala opinión de ella. Ella encontró un lugar gracias a Alexis. Debería haber una compensación económica cuando la persona regresa al país y ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo. No nos gustó que hablara de intimidades de Alexis en el stream”, concluyó en referencia a la participación de Camila en el programa Patria y Familia de Luzu TV.