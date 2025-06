Una de las secuelas más esperadas del cine: “28 Years Later” llega con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes

La tan esperada secuela de la aclamada película "28 Days Later" ("Exterminio"), titulada "28 Years Later" (en español: "Exterminio: La evolución"), ha llegado para emocionar a los amantes del terror, la ciencia ficción y el suspenso. Si eres uno de ellos, seguramente querrás conocer más detalles sobre esta nueva entrega cinematográfica. Por eso, te invito a adentrarte en este artículo para descubrir todo lo que necesitas saber.

La Evolución de Exterminio: 28 Years Later



Después del éxito de "28 Days Later" en 2002, protagonizada por Cillian Murphy, que cautivó al público con su trama inquietante, llega "28 Years Later", la continuación dirigida por Danny Boyle. Esta nueva entrega marca el regreso del director a la saga, conocido por su trabajo en películas como "Trainspotting", "127 Hours" y "The Beach".

El Reparto y la Producción



Con una duración de 115 minutos, "28 Years Later" cuenta con un elenco estelar que incluye a Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes y Jack O’Connell. La película fue filmada con un iPhone 15 Pro Max y diversos accesorios especializados, demostrando la innovación tecnológica en la producción.

La Trama y el Escenario



"28 Years Later" nos sitúa 28 años después de que el virus de la rabia escapara de un laboratorio, creando un mundo donde los supervivientes coexisten con los infectados. Un grupo de personas vive en una pequeña isla conectada al continente por una calzada defendida. Cuando un padre y su hijo deciden aventurarse en el territorio británico, descubren los secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.

Elenco Principal



Los actores y personajes principales de "28 Years Later" son: