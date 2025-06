9 series con episodios de 30 minutos que te recomiendo ver esta semana en Netflix

En ocasiones, no necesitamos una serie larga y complicada para quedar atrapados en una historia. A veces, solo queremos algo rápido, entretenido y que no nos haga perder mucho tiempo. Especialmente cuando la semana está cargada de responsabilidades o simplemente necesitamos un descanso sin comprometernos a pasar toda la noche frente a la pantalla. Si te sientes identificado con esta situación, déjame decirte que te entiendo perfectamente.

Series Breves en Netflix: Una Guía para Ver en Pausas

Por eso, hoy quiero compartir contigo una selección personal de series disponibles en Netflix que cumplen con una regla simple pero valiosa: sus episodios no duran más de 30 minutos, o quizás sí, pero no mucho más. Ya sea que busques comedia, drama ligero o animación con toques reflexivos, esta lista tiene un poco de todo, con la misma promesa: no te harán perder tiempo.

La idea no es solo recomendar lo que está de moda, sino esas joyas que tal vez pasaste por alto mientras explorabas el catálogo, o que no sabías que podrían engancharte tan rápidamente. Algunas son nuevas, otras llevan tiempo en la plataforma, pero todas comparten algo en común: se disfrutan sin prisas y pueden ser vistas en momentos libres durante el día o en maratones sin remordimientos.

Entonces, si estás buscando series cortas para ver esta semana en Netflix, esta guía es justo lo que necesitas. Aquí te presento mis favoritas con episodios de media hora (o menos) que, además de ser rápidas, son perfectas para engancharte sin compromisos.

1. Brooklyn Nine-Nine

– **Sinopsis:** En esta serie que «hace reír a toda la familia» (The New York Times), un grupo de policías combate el crimen en un entorno laboral divertido y caótico.

– **Temporadas:** 8.

2. The Office

– **Sinopsis:** Esta exitosa comedia narra las desventuras de los empleados descontentos de la empresa de papel Dunder Mifflin, liderados por el ingenuo jefe Michael Scott.

– **Temporadas:** 4.

3. Atypical

– **Sinopsis:** Un adolescente con trastorno autista busca tener novia y encontrar su independencia, guiando a su familia en un viaje de autodescubrimiento.

– **Temporadas:** 4.

4. Dead to Me

– **Sinopsis:** En esta comedia negra, una matriarca adinerada intenta mantener la apariencia de la familia perfecta después de que la amante de su esposo revele secretos oscuros.

– **Temporadas:** 3.

5. Club de Cuervos

– **Sinopsis:** Esta provocadora comedia sobre cuatro amigos cuarentones obligados a reevaluar su masculinidad llegó al Top 10 mundial de Netflix para series en idiomas distintos al inglés.

– **Temporadas:** 3.

6. Emily en París

– **Sinopsis:** Una joven estadounidense intenta conquistar París con estilo y un pobre francés en esta comedia exitosa, considerada «la mejor serie en televisión» por Daily Beast.

– **Temporadas:** 4.

7. So Not Worth It

– **Sinopsis:** La adolescente Kitty Song Cover, encantadora y caótica, aprende sobre la vida y el amor en un internado internacional en Seúl.

– **Temporadas:** 2 (con una temporada más en camino).

8. The Good Place

– **Sinopsis:** Eleanor Shellstrop, una mujer egocéntrica, llega al cielo por error y se esfuerza por convertirse en una mejor persona para quedarse.

– **Temporadas:** 4.

9. Mashle: Magic and Muscles

– **Sinopsis:** Mash, sin poderes mágicos pero con fuerza física, se propone superar a sus compañeros y alcanzar el título de Iluminado Divino.

– **Temporadas:** 2.

