Celebridades El perfume favorito de Wanda Nara: cuánto cuesta y qué marca es

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el perfume favorito de Wanda Nara? La empresaria y modelo argentina ha revelado que su fragancia preferida es Love Don’t Be Shy, de la exclusiva casa francesa Kilian. Este perfume, conocido por su intensidad y dulzura, se ha convertido en un verdadero ícono en el mundo de la belleza. Descubre más sobre este exquisito aroma y su impacto en el mundo de la moda y la belleza.

El Encanto de Love Don’t Be Shy de Kilian

Wanda Nara ha elegido Love Don’t Be Shy como su perfume de cabecera, destacándose por su adictivo aroma sofisticado y sensual. Con notas de flor de azahar del naranjo, neroli, caramelo y vainilla, esta fragancia ofrece una mezcla dulce y elegante que no deja indiferente a nadie. No es de extrañar que Rihanna también sea fanática de este perfume, lo que ha contribuido a su reconocimiento a nivel global.

¿Cuánto cuesta el perfume favorito de Wanda Nara?

El perfume Love Don’t Be Shy de Kilian, elegido por Wanda Nara, no solo es una joya olfativa, sino también un producto de lujo. En Argentina, su precio inicial ronda los $500.000, dependiendo del lugar de compra y la presentación. A nivel internacional, su precio estimado es de US$290, colocándolo en la categoría de fragancias de alta gama. El frasco, con un diseño elegante y minimalista, contiene 50 ml de perfume y también está disponible en versiones exclusivas y ediciones limitadas.

La marca Kilian se destaca por producir perfumes de lujo que combinan elegancia, intensidad y una identidad única. Love Don’t Be Shy se caracteriza por sus notas dulces y florales, con una composición que incluye neroli, bergamota, pimienta rosa, cilantro, flor de azahar del naranjo, madreselva, jazmín, iris, rosa, azúcar, caramelo, vainilla, almizcle y ládano. Esta fragancia cálida, envolvente y femenina ha conquistado el corazón de muchas celebridades y amantes de la belleza.

Uno de los momentos que impulsó la popularidad de Love Don’t Be Shy fue cuando se reveló que Rihanna lo utilizaba como su perfume insignia. Desde entonces, la demanda de esta fragancia se ha disparado a nivel mundial, convirtiéndola en un objeto de deseo para muchos. Incluso la mayor de las Nara ha adoptado este perfume como parte de su sello personal, demostrando su influencia en el mundo de la moda y la belleza.

Para Wanda Nara, su perfume favorito es más que un complemento, es una extensión de su personalidad. «Love Don’t Be Shy» refleja su estilo glamoroso, dulce y sofisticado, en perfecta armonía con su imagen de mujer poderosa. Una elección que no pasa desapercibida y que demuestra cómo Wanda Nara continúa marcando tendencia a través de los detalles.

¡Descubre el encanto de Love Don’t Be Shy y sumérgete en el mundo de la belleza y la elegancia con esta fragancia única!

MVB