Clima en CDMX: Este es el pronóstico HOY viernes 20 de junio, ¿cómo afectará el huracán Erick?

El reciente paso del huracán Erick por las costas mexicanas ha generado perturbaciones climáticas en el territorio, con pronósticos de debilitamiento a medida que avanza. En este sentido, se presenta el pronóstico del clima para hoy viernes 20 de junio en la Ciudad de México, con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y un mapa de lluvias en tiempo real en las distintas alcaldías de la ciudad.

### Pronóstico del clima en la CDMX para el 20 de junio de 2025

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un ambiente fresco con un 80% de probabilidades de lluvias y chubascos durante el día, mientras que por la tarde se prevé un clima cálido y nublado. Las precipitaciones afectarán las 16 alcaldías de la capital debido a la alerta amarilla, con una disminución en la intensidad de las lluvias pero manteniéndose presentes durante la tarde y noche del viernes.

### Pronóstico por hora en la CDMX para el 20 de junio de 2025

Durante gran parte del día se espera cielo nublado con sensaciones térmicas de hasta 20°, con altas probabilidades de lluvias por la tarde.

– 2:00 am: Nublado

– 5:00 am: Nublado

– 8:00 am: Parcialmente nublado

– 11:00 am: Parcialmente nublado

– 14:00 pm: Tormenta

– 17:00 pm: Lluvia débil

– 20:00 pm: Lluvia débil

– 23:00 pm: Lluvia débil

### Alcaldías de la CDMX con lluvias el 20 de junio

Las intensas lluvias de la temporada han provocado inundaciones en diversos puntos de la capital, por lo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Sacmex) ofrece un mapa en tiempo real que indica las zonas con presencia de precipitaciones. Es importante estar informado sobre el pronóstico del clima en la CDMX para este viernes 20 de junio, ya que se esperan lluvias en algunas áreas de la ciudad. ¡No dejes de consultar la información actualizada!