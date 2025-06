La situación no va a cambiar: Sarah Jessica Parker y las piezas de su clóset que ya no les puede prestar a sus hijas

Sarah Jessica Parker, reconocida actriz y madre de tres hijos, reveló recientemente las prendas de su armario que ya no puede prestar a sus hijas. Esta noticia se dio a conocer durante una entrevista con la revista W Magazine, en la que la artista habló sobre su participación en la tercera temporada de la serie ‘And Just Like That…’, una secuela de ‘Sex and the City’, donde interpreta a ‘Carrie Bradshaw’.

Los zapatos de Sarah Jessica Parker y sus hijas

Durante la entrevista, Sarah Jessica Parker mencionó que uno de los ítems de su armario que ya no puede compartir con sus hijas son los zapatos. Explicó que sus hijas ya no pueden usar sus zapatos porque les quedan pequeños y no tienen intención de cambiar de talla. Esta situación puso en evidencia que las gemelas de la actriz, Marion Loretta Elwell y Tabitha Hod, están creciendo y desarrollando su propio estilo.

La línea de zapatos SJP de Sarah Jessica Parker

Es importante señalar que muchos de los zapatos que Sarah Jessica Parker posee probablemente pertenecen a su propia línea de calzado, SJP by Sarah Jessica Parker. A pesar de que esta línea ya no existe, la actriz ha sido una figura destacada en la industria de la moda y el calzado, lo que ha llevado a que sus zapatos sean altamente valorados.

El legado de ‘Sex and the City’

‘Sex and the City’ ha sido una de las series más icónicas de la televisión, con una gran influencia en la moda y la cultura popular. La serie original se emitió entre 1998 y 2004, seguida por dos películas y varias secuelas, incluida ‘And Just Like That…’ que actualmente se encuentra en emisión.

El regreso de ‘And Just Like That…’

La tercera temporada de ‘And Just Like That…’, que trajo de vuelta a Sarah Jessica Parker y sus compañeras de reparto, se estrenó recientemente en HBO Max. La serie ha sido bien recibida por los fanáticos y ha generado interés en el destino de los personajes icónicos de la serie original.

Conclusión

Sarah Jessica Parker ha demostrado una vez más su talento y estilo únicos en la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, mientras comparte detalles íntimos sobre su vida familiar y su relación con la moda. Su historia de no poder compartir sus zapatos con sus hijas refleja el proceso natural de crecimiento y evolución de sus gemelas, quienes están explorando su propio sentido de la moda y la identidad.