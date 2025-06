“Ser amada por ti es el mayor privilegio”: Brenda Song y su expresión de amor a Macaulay Culkin en su octavo aniversario

Brenda Song y Macaulay Culkin: Una Historia de Amor

Brenda Song, una reconocida actriz, se encuentra en una posición privilegiada al poder compartir con el mundo su relación amorosa con Macaulay Culkin, a quien considera el amor de su vida. En honor al octavo aniversario de la pareja, Song decidió expresar todo su amor por Culkin a través de unas emotivas palabras. A continuación, te invitamos a conocer más sobre esta historia de amor única y especial.

La Declaración de Amor en Instagram

En lugar de realizar una declaración en público, Brenda Song optó por utilizar su cuenta oficial de Instagram, @brendasong, para dedicarle una publicación especial a Macaulay Culkin. En esta publicación, Song compartió dos fotos que reflejan la felicidad y la complicidad que existe entre la pareja. En la primera imagen, ambos lucen orejas de conejo en lo que parece ser una reunión temática, mientras que en la segunda imagen, se muestran haciendo caras graciosas y disfrutando juntos. Estas imágenes son una muestra del amor y la diversión que comparten Brenda Song y Macaulay Culkin.

Un Amor que Trasciende el Tiempo

En la descripción de la publicación, Brenda Song expresó su amor y gratitud hacia Macaulay Culkin de una manera conmovedora. «Han pasado 8 años y todavía no hay nadie que me haga reír ni sonreír como tú. Nadie que me haga sentir más vista, escuchada o querida. Mi compañero de aventuras, mi mejor amigo, mi pequeño papá, mi todo favorito… gracias. Ser amada por ti es el mayor privilegio», escribió Song. La publicación concluyó con un «feliz aniversario» y un «te amo», demostrando el profundo amor que siente por su pareja.

Una Familia en Crecimiento

Brenda Song y Macaulay Culkin se comprometieron en enero de 2022, aunque se desconoce si ya se han casado en privado. Lo que sí es seguro es que la pareja ha formado una hermosa familia, ya que tienen dos hijos juntos, Dakota y Carson. Esta pareja, que se conoció en 2014 en casa de Seth Green y trabajó juntos en la película «Changeland» en 2017, se ha consolidado como una de las parejas más estables y queridas de Hollywood.

En resumen, la historia de amor entre Brenda Song y Macaulay Culkin es un ejemplo de amor, complicidad y gratitud mutua. A través de su publicación en Instagram, Song logró transmitir sus sentimientos más profundos hacia Culkin, demostrando que su amor sigue creciendo con el paso de los años. Esta pareja, que ha formado una familia hermosa, es un ejemplo de amor duradero en el mundo del espectáculo.