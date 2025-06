Taraji P. Henson rodó sus escenas en cuatro días: dónde fue grabada “Harta”, la película de Netflix Straw

«Harta»: La Película de Netflix que Conmociona a Todos

Desde su lanzamiento el 16 de junio de 2025, «Harta» («Straw» en su idioma original) se ha convertido en una de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. El éxito de esta película se debe a la impactante historia de Tyler Perry y la brillante interpretación de Taraji P. Henson. Pero, ¿dónde se filmó este drama que también cuenta con las actuaciones de Sherri Shepherd y Teyana Taylor?

La Impactante Historia de «Harta»

La trama de «Harta» sigue a una madre soltera cuya vida se desmorona en un caos a medida que su día empeora, convirtiéndose en una catástrofe mientras lucha por cuidar a su hija enferma. Ante la indiferencia que encuentra, se ve obligada a tomar una sorprendente acción desesperada.

Tyler Perry y Taraji P. Henson: Una Colaboración Exitosa

Según Perry, la protagonista de la película solo intenta sobrevivir y ser una buena madre para su hija, pero las circunstancias la llevan al límite de sus fuerzas. Esta historia, que ha resonado con audiencias de todo el mundo, muestra la lucha de una mujer por mantenerse a flote en medio de la adversidad.

El Rodaje de «Harta» en Atlanta

La filmación de «Harta» tuvo lugar en su totalidad en Atlanta, Georgia. Taraji P. Henson grabó sus escenas en tan solo cuatro días, demostrando su talento y dedicación al proyecto. Los estudios Tyler Perry, donde se filmaron la mayoría de las escenas de interiores, han sido el escenario de otras producciones exitosas como «Duplicity», «She the People», «Beauty in Black», «The Oval», «All the Queen’s Men» y «Sistas».

Detalles de las Locaciones Utilizadas

Para las escenas de exteriores, el equipo de producción de «Harta» utilizó varias locaciones emblemáticas de Atlanta. El apartamento de Janiyah y la escuela primaria Woodrow Wilson son en realidad lugares reales en la ciudad. Además, la tienda de comestibles y el edificio que sirve como fachada del banco también se encuentran en Atlanta.

La Experiencia de Trabajar con Tyler Perry

Taraji P. Henson compartió su experiencia de trabajar con Tyler Perry, destacando el apoyo y la libertad que el director le brindó durante la filmación. Perry permitió que la actriz se desenvolviera de manera natural, incluso en los momentos de dificultad, lo que resultó en interpretaciones auténticas y conmovedoras.

Descubre más Contenido de Netflix

Si te ha gustado conocer los detalles detrás de «Harta», te invitamos a explorar más sobre las series y películas de Netflix en Mag. Desde listados de actores y personajes hasta reseñas de las últimas producciones, encontrarás información relevante y entretenida sobre tus contenidos favoritos.

Conclusión

En resumen, «Harta» ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo con su historia impactante y sus actuaciones memorables. El trabajo de Tyler Perry y Taraji P. Henson ha sido fundamental para el éxito de esta película, que se ha posicionado como una de las favoritas en la plataforma de streaming. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este drama conmovedor y reflexivo que aborda temas universales de forma honesta y emotiva.