“We Were Liars” ¿tendrá temporada 2 en Amazon Prime Video?

El 18 de junio de 2025, aterrizó en Prime Video la serie "We Were Liars" (en español: "Éramos mentirosos"), la cual ha dejado a todos impactados con sus ocho episodios que revelan los oscuros secretos de la familia Sinclair. En especial, se explora cómo Cadence enfrenta su pasado trágico y el trauma que le dejó. A raíz del éxito de la trama, muchos se preguntan si habrá una segunda temporada. Descubramos la respuesta a continuación.

¿Habrá una Segunda Temporada de "We Were Liars"?



En la actualidad, tras el reciente estreno de la serie en Prime Video, aún no se ha confirmado si "We Were Liars" tendrá una segunda temporada. Es cuestión de esperar a que la plataforma de streaming anuncie si renovará o no el drama juvenil.

Sin embargo, hay razones para ser optimistas. La serie se basa en la novela homónima escrita por E. Lockhart, lo que sugiere que hay material suficiente para futuras entregas. Además, existe una novela precuela titulada "Una familia de mentirosos", que podría servir de inspiración para continuar la historia en la pantalla.

En esta precuela, se profundiza en la historia de la peculiar familia Sinclair, ambientada en una isla privada frente a la costa de Massachusetts. Con un océano lleno de secretos y tristeza, la trama se centra en una heredera apasionada, un chico irresistible y un verano marcado por traiciones y errores. Todo ello bajo el lema: "Siempre fueron mentirosos".

Pero las buenas noticias no terminan ahí. La autora, E. Lockhart, tiene previsto lanzar otro libro de la serie titulado "Nos Caímos", cuya fecha de publicación está programada para noviembre de 2025.

¿Qué Opina el Elenco sobre una Posible Segunda Temporada?



Emily Alyn Lind, la actriz que interpreta a Cadence en la serie, ha compartido sus impresiones sobre la posibilidad de una segunda temporada de "We Were Liars". En una entrevista, hizo referencia al papel de su personaje en el incendio y sugirió que Cadence podría enfrentarse a las consecuencias de su pasado en futuros episodios.

Según Lind, las familias, como la de Cadence, siempre arrastran un lastre, incluso cuando uno decide alejarse. En su opinión, Cadence tendrá que enfrentarse a su abuelo y a las revelaciones que este podría hacer si decide abandonar la familia. Este conflicto interno podría ser un tema importante a explorar en una posible segunda temporada.

Disfruta de "We Were Liars" en Prime Video



Los ocho episodios de "We Were Liars" ya están disponibles en Prime Video para el público de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Si aún no has visto esta serie cargada de misterio y drama juvenil, ¡no esperes más para disfrutarla en la plataforma de streaming!

