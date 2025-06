Bombarderos de EE. UU. rumbo al Pacífico mientras Trump sopesa si atacar Irán

En las últimas horas, se ha observado que varios bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron rumbo al Pacífico. Esta acción se produce en medio de un escenario donde el presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de atacar a Irán. Aunque el traslado de estas aeronaves no significa necesariamente que el mandatario haya tomado una decisión definitiva. Según informes del diario The New York Times, es común reubicar activos militares sin que esto implique una acción inminente.

Los bombarderos B-2, conocidos por su capacidad para transportar potentes bombas, despegaron desde la base aérea de Whiteman, en Misuri, con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia que alberga instalaciones militares. Se ha informado que estos aviones estaban acompañados por aviones cisterna para su reabastecimiento en vuelo.

Trump decidirá si EE. UU. interviene en el conflicto entre Israel e Irán



El presidente Trump regresará a Washington este sábado desde su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para reunirse con su equipo de seguridad nacional y debatir una posible participación de Estados Unidos en los ataques israelíes contra Irán. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente tomará una decisión en las próximas dos semanas sobre la posibilidad de lanzar una ofensiva con el objetivo oficial de evitar que Irán adquiera armamento nuclear.

Irán, que ha negado en repetidas ocasiones estar desarrollando armas nucleares, ha estado intercambiando ataques aéreos con Israel desde mediados de junio. El conflicto se intensificó cuando el Ejército israelí bombardeó instalaciones nucleares y militares en territorio iraní. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó esta ofensiva mientras Irán negociaba con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear.

A pesar de que Irán ha mostrado disposición para dialogar, la guerra entre Irán e Israel continúa sin tregua. Este sábado se cumplen nueve días de enfrentamientos, y aunque Teherán y sus aliados han elevado el tono contra Estados Unidos para evitar su intervención en el conflicto, la situación no ha disminuido en intensidad.

Además: Alertan el peligro de que Estados Unidos se involucre en conflicto Israel-Irán

