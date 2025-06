CELEBRIDADES Mauro Icardi confirmó que sus hijas no viajarán a Turquía

Mauro Icardi y Wanda Nara han protagonizado numerosos conflictos mediáticos, pero el más relevante gira en torno al futuro de sus hijas y cómo será su vida una vez que el futbolista regrese a Turquía. Esta situación ha sido señalada por ambos como un punto crítico que afecta a todos los involucrados y que ahora ha tomado un nuevo rumbo.

La decisión de Mauro Icardi sobre el futuro de sus hijas

El destino de Isabella y Francesca una vez que Mauro Icardi regrese al Galatasaray es uno de los puntos más delicados de la separación con Wanda Nara. Tanto el futbolista como la conductora han expresado sus opiniones al respecto, así como sus preocupaciones.

En Italia, el delantero ha manifestado su deseo de que las niñas se queden en Europa y puedan estar cerca de él. Incluso, a través de sus redes sociales, insinuó que solicitaría la custodia definitiva para asegurar su convivencia con ellas. A pesar de que estas declaraciones perdieron fuerza posteriormente y surgieron otras versiones, todo apunta a que ese es su objetivo final.

Por otro lado, Wanda Nara ha afirmado en repetidas ocasiones, a través de diversos medios, que las niñas no desean que eso ocurra y que incluso tienen muchos temores al respecto. Ha mencionado que las niñas sufren pesadillas, expresando su miedo a despertarse en un avión.

En medio de tantas versiones y acusaciones cruzadas, Mauro Icardi presentó un escrito ante el juez en el que reclama poder ver a sus hijas lo antes posible y busca desacreditar las palabras de su ex pareja. En el documento, también asegura que Isabella y Francesca no viajarán a Turquía con él.

Según el extracto y los documentos presentados en el Diario de Mariana, queda claro que la intención de Icardi no es que sus hijas se muden a Turquía con él, sino que puedan estar a su lado durante los días previos a su regreso a sus actividades deportivas. Una de las frases más contundentes del documento es: “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”.

El escrito también señala que no existen pruebas que respalden las sospechas de Wanda y solicita que Isabella y Francesca se queden con su padre hasta el viaje, conviviendo con la China Suárez, y menciona que la casa está lista y adecuada para que las mascotas de las niñas las acompañen. Por último, se afirma que no hay forma de “llevarse por la fuerza a las niñas, como ha hecho la Sra. Nara al traerlas a Argentina”.

De este modo, Mauro Icardi confirma que sus hijas no viajarán a Turquía y teme perder por completo el contacto con ellas al regresar al Galatasaray. Este nuevo episodio se suma a un conflicto que parece lejos de llegar a su fin.