Clima en CDMX: ¿Seguirán las lluvias? Este es el pronóstico HOY sábado 21 de junio

Hoy, sábado 21 de junio, el clima en la Ciudad de México se presenta con lluvias y vientos por sexto día consecutivo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. A continuación, te proporcionamos la información actualizada sobre el clima y las zonas donde se esperan precipitaciones.

## El pronóstico del clima en la CDMX hoy 21 de junio de 2025

Durante este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un ambiente fresco y nublado en su mayoría. Se esperan lluvias y chubascos en gran parte de la ciudad, con la posibilidad de descargas eléctricas. Además, se mantiene la alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias en varias áreas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) advierte sobre la persistencia de lluvias intermitentes en las próximas horas.

## Pronóstico por hora en la CDMX hoy 21 de junio de 2025

Para este sábado, se pronostican lluvias intensas, vientos y posibles tormentas eléctricas. A continuación, se detalla el clima por horas:

– 2:00 am: Lluvia débil

– 5:00 am: Lluvia débil

– 8:00 am: Lluvia débil

– 11:00 am: Lluvia débil

– 14:00 pm: Tormenta

– 17:00 pm: Lluvia moderada

– 20:00 pm: Lluvia débil

– 23:00 pm: Lluvia débil

## Alcaldías de la CDMX afectadas por las lluvias

Si te encuentras en alguna de las siguientes alcaldías, es recomendable que lleves contigo una chaqueta, paraguas o impermeable, ya que se esperan precipitaciones en estas zonas de la capital:

– Álvaro Obregón

– Azcapotzalco

– Benito Juárez

– Coyoacán

– Cuajimalpa de Morelos

– Cuauhtémoc

– Gustavo A. Madero

– Iztacalco

– Iztapalapa

– Magdalena Contreras

– Miguel Hidalgo

– Milpa Alta

– Tláhuac

– Venustiano Carranza

– Xochimilco

No olvides estar al tanto del pronóstico del clima en la CDMX este sábado 21 de junio y tomar las precauciones necesarias ante las fuertes lluvias y vientos pronosticados en gran parte de la ciudad. ¡Mantente seguro y preparado para cualquier eventualidad!