Con 4 ingredientes; prepara esta receta de torta húmeda deliciosa y fácil de hacer

¿Estás en la búsqueda de una receta de torta deliciosa y fácil de hacer en pocos pasos? ¡No busques más! En este artículo te traigo la solución perfecta para preparar una exquisita torta húmeda que te hará agua la boca. Lo mejor de todo es que solo necesitas 4 ingredientes para hacerla y es ideal para cualquier ocasión. En este post, te enseñaré paso a paso cómo hacer esta delicia que seguro será un éxito en tu mesa. ¡Toma nota y disfruta de esta maravillosa receta!

¿Cómo preparar una torta húmeda deliciosa?

Ingredientes:

3 huevos

200 g de chocolate semiamargo

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de harina 0000

Paso a paso:

Primero, comienza por derretir el chocolate a baño maría o en el microondas con cuidado para que no se queme. Luego, bate los huevos a mano con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. A continuación, añade el chocolate derretido y mezcla bien. Incorpora la harina y revuelve hasta integrar por completo. Precalienta el horno a 180°C, coloca la mezcla en un molde enmantecado o con papel manteca y hornea por 20 a 25 minutos hasta que al pinchar salga ligeramente húmeda.

Esta combinación de ingredientes te dará como resultado una torta con una textura húmeda, intensa y llena de sabor a chocolate. Es perfecta para aquellos que buscan un postre reconfortante pero no demasiado empalagoso. Además, al no llevar manteca ni leche, es una opción más ligera para aquellos que desean cuidar su alimentación sin renunciar a un delicioso placer. ¡Una verdadera delicia que no te puedes perder!

En poco tiempo, con pasos sencillos y pocos ingredientes, tendrás lista una torta super húmeda y esponjosa que se convertirá en tu favorita. Disfrútala cuando tengas antojo de algo dulce, como postre o para la merienda. ¿Qué estás esperando para probar esta increíble receta y sorprender a todos con tu habilidad culinaria? ¡Manos a la obra y a disfrutar de esta maravillosa torta!