El estreno del capítulo se retrasa una semana: fecha, hora y link oficial para ver el episodio 1134 de “One Piece”

El anime «One Piece» ha sido reconocido por su lanzamiento semanal de capítulos, sin embargo, en esta ocasión se tomará un descanso de 7 días antes del estreno del esperado episodio 1134. Si estás interesado en conocer la fecha, hora y enlace para ver la continuación de la historia, te invito a seguir leyendo.

## Recapitulación Especial antes del Episodio 1134

Inicialmente, se había anunciado que el capítulo sería lanzado el domingo 22 de junio del 2025. Sin embargo, Crunchyroll ha decidido emitir un especial de recapitulación centrado en el arco Egghead, titulado «La bitácora de aventuras del Dr. Chopper – Los caminos de la vida de los amigos cercanos».

## Dramática Historia del Pasado de Kuma

Tras sumergirnos en el resumen de la trama, se espera que el episodio 1134 continúe presentando los hechos clave de la dramática historia del pasado de Kuma. La relación entre Kuma y Bonney ha sido un punto central en la trama, y es probable que sigamos presenciando momentos emotivos a lo largo del relato.

## Fecha de Estreno y Horarios

El episodio 1134 de «One Piece» se estrenará en Crunchyroll el domingo 29 de junio del 2025, bajo el título «Un destino cruel – La decisión de Kuma, el padre». Se recomienda revisar la conversión horaria según tu territorio para no perderte el lanzamiento.

– Estados Unidos: 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:45 a.m.

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:45 a.m.

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:45 a.m.

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:45 p.m.

– España: 5:45 p.m.

## Disfruta del Capítulo en Crunchyroll

Para poder disfrutar de este emocionante capítulo de «One Piece» en streaming, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma Crunchyroll. Puedes acceder al enlace oficial de la producción para no perderte ningún detalle.

## La Emoción del Encuentro en Egghead

Este arco del anime se centra en el encuentro de los Piratas del Sombrero de Paja con el Dr. Vegapunk en Egghead, la Isla del Futuro. Este acontecimiento conmociona al mundo entero y promete momentos llenos de emoción y acción.

Con toda esta información, estarás preparado para disfrutar al máximo del próximo episodio de «One Piece» y seguir de cerca las aventuras de tus personajes favoritos. ¡No te lo pierdas!