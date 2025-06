El FBI alerta: abrir este mensaje de texto en tu iPhone podría ser el peor error que cometas

En la actualidad, circula por distintos medios un mensaje que aparenta ser oficial y que está dirigido exclusivamente a los usuarios de iPhone. Este mensaje menciona multas, fechas límite y sanciones, generando un tono urgente que podría llevar a pensar que se trata de una comunicación verdadera. Sin embargo, el FBI ha alertado que abrir este mensaje podría comprometer la seguridad de toda tu información personal.

### Alerta del Departamento de Tránsito sobre Fraudes Digitales

Desde hace semanas, los agentes federales han estado advirtiendo sobre un nuevo esquema de fraude digital que se camufla como un aviso del Departamento de Tránsito (DMV) de varios estados. Este mensaje se presenta como una alerta sobre supuestas infracciones de tránsito no pagadas, pero en realidad es parte de una trampa diseñada por bandas criminales que operan desde fuera de Estados Unidos, según un informe citado por Forbes.

Uno de los casos más preocupantes fue difundido por el Departamento de Tránsito de Nueva York como advertencia pública. El mensaje indicaba lo siguiente:

«Departamento de Tránsito de Nueva York (DMV), aviso final: las sanciones legales iniciarán el 24 de mayo. Nuestros registros muestran que al día de hoy, usted aún tiene una multa de tránsito pendiente…»

Este tipo de notificaciones continúan detallando sanciones supuestamente inminentes, como la suspensión del registro del vehículo, la pérdida de privilegios para conducir e incluso procesos legales. Al final, se incluye un enlace a un sitio web fraudulento.

### Peligros de Hacer Clic en Enlaces Fraudulentos

El verdadero riesgo de este tipo de mensajes fraudulentos no radica solo en el engaño en sí, sino en las consecuencias de hacer clic en los enlaces adjuntos. Según el agente especial supervisor del FBI en Tennessee, David Palmer, estos enlaces pueden instalar malware en tu teléfono. Este software malicioso tiene la capacidad de robar tu información personal, interceptar tus datos de pago e incluso acceder a tus contraseñas.

El Departamento de Tránsito de Nueva York fue enfático al afirmar que «Nunca le enviaremos un mensaje pidiendo que pague multas. Si usted recibe un texto de este tipo, no proporcione ninguna información personal. Solo bórrelo.»

### Cómo Identificar Mensajes Fraudulentos

Los estados más afectados por este esquema de fraude hasta el momento son Tennessee, Nueva York, California, Florida, Georgia, Illinois, Texas y Washington D.C. El FBI insiste en una regla clara: si no reconoces al remitente del mensaje, no abras el enlace adjunto. No respondas y elimina el mensaje de inmediato.

Para detectar un mensaje fraudulento, presta atención a señales como:

– Urgencia o amenazas: Frases como «pague ahora o será sancionado» buscan generar miedo para que actúes rápido sin pensar.

– Errores gramaticales o de redacción: Muchos mensajes falsos contienen faltas de ortografía o frases mal estructuradas.

– Enlaces sospechosos: Si el mensaje incluye un enlace extraño, con dominios poco conocidos o que imitan sitios oficiales, no lo abras.

– Solicitan datos personales: Ninguna entidad seria te pedirá información confidencial por mensaje de texto.

– Remitente desconocido: Si no reconoces el número o el nombre del remitente, desconfía.

Consejo clave: Si tienes dudas, no hagas clic ni respondas. Verifica directamente con la institución involucrada o busca en fuentes oficiales.

En resumen, es vital estar alerta ante mensajes sospechosos que solicitan información personal o que generan un sentido de urgencia. Ante cualquier duda, es recomendable verificar la autenticidad del mensaje con fuentes oficiales antes de actuar. ¡Protege tu información y evita caer en este tipo de estafas digitales!