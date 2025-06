“¿Es eso un crimen?”: Jennifer Lopez y lo que tanto quiere mientras está en casa antes de su gira ‘Up All Night Live’

La famosa cantante Jennifer Lopez ha pasado por momentos de intensa actividad debido a sus compromisos en los American Music Awards 2025 y el World Pride. Sin embargo, ahora está disfrutando de un merecido descanso en casa antes de iniciar su gira ‘Up All Night Live’. En una publicación en Instagram, Jennifer López reveló su deseo de volver al escenario lo más pronto posible para continuar brindando su espectáculo a sus seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta noticia.

## Los días libres de Jennifer Lopez

El 18 de junio, Jennifer Lopez compartió en su cuenta de Instagram tres selfies desde su hogar, dejando claro que, a pesar de estar en casa por un breve momento, pronto volverá a los escenarios con su gira ‘Up All Night Live’. Con el hashtag #JLoLiveIn2025, la artista mostró su entusiasmo por los próximos conciertos que tiene programados.

## El deseo de bailar de Jennifer Lopez

Además de su publicación en el feed de Instagram, Jennifer Lopez compartió esta noticia en sus historias de la red social, expresando su deseo de bailar y preguntando si eso era un crimen. Con un espíritu lleno de energía y pasión por la música, la cantante demostró que está ansiosa por regresar a los escenarios y ofrecer un espectáculo inolvidable a sus fans.

## La gira ‘Up All Night Live’ de Jennifer Lopez

Según la revista People, la gira ‘Up All Night Live’ de Jennifer Lopez será la primera que realice la artista en 6 años, siendo su última presentación el ‘It’s My Party Tour’. Con una expectativa muy alta, los seguidores de JLo están ansiosos por conocer las fechas y lugares donde se presentará la cantante. A continuación, te detallamos la lista de conciertos programados:

– Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel

– Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi

– Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto

– Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live

– Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España

– Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga

– Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena

– Martes 15 de julio | Barcelona, España | Palau San Jordi

– Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC

– Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

– Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome

– Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche

– Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional

– Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania

– Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena

– Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena

– Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan

– Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi

– Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium

– Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium

Además, Jennifer Lopez ha realizado diversas giras exitosas a lo largo de su carrera, entre las que se destacan:

– ‘Let’s Get Loud’ (2001)

– ‘On the 6 Tour’ (2002)

– ‘Dance Again World Tour’ (2012)

– ‘It’s My Party Tour’ (2019)

Con esta información, ya estás al tanto de los últimos detalles sobre la carrera y los próximos proyectos de Jennifer Lopez. ¡No te pierdas sus increíbles presentaciones en la gira ‘Up All Night Live’!