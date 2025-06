“Está en mi lista de cosas por hacer”: Jennifer Aniston y lo que espera lograr algún día en su carrera como actriz

Jennifer Aniston, una de las actrices más destacadas de Hollywood, ha compartido recientemente las tres lecciones de vida que aprendió de su madre y lo que le estaba prohibido en su infancia. A lo largo de su carrera, ha logrado destacarse en el mundo del arte, pero aún siente que hay algo pendiente por hacer. En este artículo, te contaré qué es lo que espera lograr algún día para sentirse plenamente realizada.

## Los deseos de Jennifer Aniston

La reconocida actriz, ganadora de premios Emmy, Globo de Oro y SAG, reveló en una entrevista con People que tiene una lista de cosas por hacer que espera completar en un futuro. Uno de sus mayores deseos es protagonizar una obra de Broadway, un desafío que considera fundamental para su carrera. Según sus propias palabras: «Definitivamente quiero hacer una obra de Broadway. Eso está en mi lista de cosas por hacer, pero se trata de encontrar el tiempo y encontrar la pieza adecuada, el material adecuado. Pero tengo que hacer absolutamente una obra en Broadway».

## El deseo de regresar a un papel

Además, Jennifer Aniston reveló en la misma entrevista que hay un papel en particular que estaría dispuesta a interpretar nuevamente. Haciendo referencia a la película de comedia «Horrible Bosses» de 2011, la actriz mencionó: «Dios mío, esto literalmente salió a relucir el otro día: Horrible Bosses». Junto a sus compañeros de reparto, Jason Bateman y Charlie Day, Jennifer Aniston considera que sería divertido retomar esos personajes y explorar nuevas situaciones cómicas.

## Repaso de su carrera

Para comprender mejor los deseos de Jennifer Aniston, es importante recordar su trayectoria como actriz. Desde sus inicios en producciones Off-Broadway hasta su debut en la pantalla grande con «Leprechaun» en 1993, la actriz ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Sin embargo, fue su papel en la exitosa serie «Friends» lo que la catapultó a la fama, interpretando a Rachel Green durante diez temporadas.

## Proyectos cinematográficos destacados

Tras el final de «Friends», Jennifer Aniston ha participado en numerosos proyectos cinematográficos, destacándose en películas como «Marley & Me», «He’s Just Not That Into You», «Just Go with It», «We’re the Millers», «Cake», «Dumplin’» y «Murder Mystery». Actualmente, la actriz protagoniza la serie «The Morning Show» de Apple TV+, que ha recibido elogios de la crítica y se prepara para su cuarta temporada.

## Conclusión

En resumen, Jennifer Aniston sigue desafiándose a sí misma y buscando nuevas oportunidades para crecer como actriz. Su deseo de protagonizar una obra de Broadway demuestra su pasión por el arte escénico y su compromiso con su carrera. A lo largo de los años, ha demostrado su talento en una amplia variedad de géneros y formatos, consolidándose como una de las actrices más respetadas de la industria. Estaremos atentos a sus próximos proyectos y esperamos verla brillar en el escenario de Broadway muy pronto.