Guía de episodios de “Ironheart”: fecha y hora de estreno de cada capítulo de la serie de Disney+

La nueva miniserie de Marvel y Disney, ‘Ironheart’, se desarrolla después de los acontecimientos de ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Creada por Chinaka Hodge, sigue la historia de la estudiante del MIT, Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne), quien regresa a su hogar en Chicago y se ve envuelta en una trama misteriosa con Parker Robbins / The Hood (Anthony Ramos), desenterrando secretos que confrontan la tecnología con la magia. ¿Cuántos episodios tiene esta serie? ¿Cuándo se estrenará?

Elenco y Producción de la Serie

—————————–

En el reparto principal de la serie, se destacan nombres como Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam y Anji White. La producción se llevó a cabo en los estudios Trilith en Atlanta, Georgia, durante el inicio de junio de 2022, trasladándose luego a Chicago a finales de octubre y culminando a principios de noviembre.

‘Ironheart’, la última serie de televisión y la conclusión de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), fue dirigida por Sam Bailey y Angela Barnes, y producida por Marvel Television y Proximity Media.

Fecha de Estreno y Detalles de la Primera Temporada

—————————————————

La primera temporada de ‘Ironheart’ se divide en dos partes. La primera se estrenará el martes 24 de junio de 2025 a las 18:00 hora del Pacífico / 21:00 hora del Este en Disney+, mientras que la segunda se emitirá el 1 de junio. Por lo tanto, para disfrutar de esta nueva serie de Marvel y Disney, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Esta temporada consta de seis episodios, con los siguientes títulos y fechas de lanzamiento:

– Episodio 1: ‘Take Me Home’ – 24 de junio de 2025

– Episodio 2: ‘Will the Real Natalie Please Stand Up?’ – 24 de junio de 2025

– Episodio 3: ‘We in Danger, Girl’ – 24 de junio de 2025

– Episodio 4: ‘Bad Magic’ – 1 de julio de 2025

– Episodio 5: ‘Karma’s a Glitch’ – 1 de julio de 2025

– Episodio 6: ‘The Past is the Past’ – 1 de julio de 2025

Sinopsis y Personajes Principales

———————————-

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, ‘Ironheart’ presenta una lucha entre tecnología y magia, siguiendo la historia de Riri Williams, una joven inventora con el deseo de dejar su huella en el mundo. Al regresar a Chicago, se ve inmersa en una trama misteriosa junto a Parker Robbins / The Hood. El elenco incluye a Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart, Anthony Ramos como Parker Robbins / The Hood, Lyric Ross como Natalie Washington, Alden Ehrenreich como Joe McGillicuddy, entre otros.

