No olvida ese momento: Kerry Condon y el singular desayuno que tomó antes de grabar una escena romántica con Brad Pitt en ‘F1’

El estreno de la película ‘F1’ con Brad Pitt está causando revuelo en las salas de cine, ya que promete ser un éxito rotundo. Kerry Condon, la coprotagonista, reveló detalles interesantes sobre su experiencia en la película, incluyendo un desayuno peculiar antes de una escena romántica. A continuación, te contaremos todo lo que necesitas saber para mantenerte informado sobre este gran lanzamiento.

La Revelación de Kerry Condon en The Late Show with Stephen Colbert

Recientemente, Kerry Condon apareció en The Late Show with Stephen Colbert para promocionar ‘F1’ y compartió algunos aspectos inesperados de su trabajo con Brad Pitt. La actriz mencionó que la película tiene un toque de romance, y su personaje, Kate, tiene una relación especial con Sonny Hayes, interpretado por Pitt. Esta revelación ha generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos actores.

El Momento de Intimidad entre Kerry Condon y Brad Pitt

En el tráiler de ‘F1’, se puede apreciar un breve momento de intimidad entre los personajes de Condon y Pitt. Durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, la actriz confesó que representar una escena romántica con Pitt no fue tarea fácil. De hecho, reveló que el rodaje de esta escena estaba programado para las ocho y media de la mañana de un jueves. Para prepararse, Condon desayunó vodka con zumo de naranja, lo que generó risas en el set.

Brad Pitt y su Pasión por las Películas de Carreras

En una conferencia de prensa en Ciudad de México, Brad Pitt reveló que llevaba mucho tiempo intentando hacer una película de carreras. Según People, el actor expresó su gratitud por la experiencia única que vivió al rodar ‘F1’ y trabajar con el director Joe Kosinski. Pitt destacó la inmersión en el mundo de la Fórmula 1 y el apoyo de los pilotos y equipos, lo que hizo que esta película fuera especial para él.

Conclusiones sobre el Estreno de ‘F1’ con Brad Pitt y Kerry Condon

En resumen, el estreno de ‘F1’ promete ser un éxito gracias a la participación de estrellas como Brad Pitt y Kerry Condon. La combinación de acción, romance y emoción en el circuito de carreras de la Fórmula 1 ha generado gran expectativa entre los espectadores. Si eres amante del cine y las historias emocionantes, no te puedes perder esta película.

Esperamos que esta información te haya sido útil y te mantenga informado sobre los detalles más recientes del mundo del cine. ¡No te pierdas el estreno de ‘F1’ y disfruta de una experiencia cinematográfica inolvidable con Brad Pitt y Kerry Condon!