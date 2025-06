Oriana Sabatini mostró el look indoor que no te puede faltar

Oriana Sabatini vuelve a sorprender con un look relajado y deportivo en su última sesión de fotos desde su casa. La cantante posó con un conjunto de entrecasa ideal para los días de descanso, luciendo un top blanco ajustado y un minishort gris de algodón. Con un estilo simple y minimalista, Oriana mostró su belleza natural sin maquillaje ni retoques, demostrando que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano.

Oriana Sabatini marca tendencia

Recientemente, Oriana Sabatini disfrutó del festival Coachella en California con looks muy comentados en redes sociales. Ahora, la it girl volvió a sorprender con su última apuesta de moda desde una historia de Instagram. En esta ocasión, la cantante fusionó tendencias al llevar un corset negro translúcido de estilo lencero con volados, combinado con un blazer oversized gris que le dio un toque andrógino y formal al estilismo. Para completar el look, eligió un minishort de jean celeste con roturas y stilettos beige con textura de reptil, agregando un toque de glamour a su outfit. Con esta propuesta, Oriana demuestra una vez más su capacidad para marcar tendencia y combinar diferentes estilos con elegancia y originalidad.