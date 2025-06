Qué canal transmite River vs. Monterrey para ver el Mundial de Clubes | TV y online en México, USA y Argentina

La emoción del fútbol llega este sábado 21 de junio con la segunda jornada del grupo E, donde se enfrentarán River Plate y Monterrey en un partido crucial que se llevará a cabo en el Rose Bowl, ubicado en la ciudad de Pasadena, California. Este encuentro promete ser vibrante y lleno de acción, por lo que es imperdible para todos los aficionados al deporte rey. A continuación, te brindaremos toda la información necesaria para que no te pierdas ni un solo detalle de este emocionante duelo, desde los horarios hasta las opciones de transmisión en diferentes países.

Transmisión del Mundial de Clubes 2025



Si eres un apasionado del fútbol y no quieres perderte ni un solo partido del Mundial de Clubes 2025, estás de suerte. DAZN será la encargada de transmitir en vivo y en directo los 63 partidos del torneo en varios países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Oceanía, África y Asia. Todo lo que necesitas hacer es suscribirte al Pay Per View (PPV) con el precio correspondiente a tu moneda local para disfrutar de toda la emoción del campeonato.

Opciones de transmisión en diferentes países



Además de DAZN, existen otras opciones para seguir la cobertura completa del Mundial de Clubes desde diferentes países. En Estados Unidos, plataformas como TUDN.com, Univisión NOW, TNT USA, Watch TNT, TruTV y TUDN USA ofrecerán la transmisión en vivo de los partidos. En México, los aficionados podrán disfrutar de los encuentros a través de ViX y DAZN. No importa dónde te encuentres, siempre habrá una opción para no perderte la acción del torneo.

Horarios y canales de transmisión del partido



El enfrentamiento entre River Plate y Monterrey se llevará a cabo este sábado 21 de junio a partir de las 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT y 6:00 p.m. PT en el Rose Bowl de Pasadena, California. Para los seguidores argentinos, el partido se podrá ver a partir de las 22:00 horas a través de Telefe y Mi Telefe. Será un duelo emocionante que definirá el rumbo de ambos equipos en el grupo E del Mundial de Clubes.

Canales de transmisión en diferentes países



Si te preguntas dónde podrás ver el partido entre River Plate y Monterrey desde tu país, aquí te dejamos una lista de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro: