Retirar el catorceavo este día podría costarle caro: Evite estafas en cajeros

la llegada del mes de junio, muchos trabajadores en Honduras anticipan con ansias el desembolso del catorceavo, un ingreso adicional que suele retirarse a través de cajeros automáticos. Sin embargo, en la era digital actual, los riesgos de fraude electrónico aumentan, especialmente durante fechas de alto volumen de transacciones como las que se producen durante el pago de la prima.

La seguridad al utilizar cajeros automáticos depende en gran medida de la precaución de los usuarios, quienes deben estar atentos para evitar caer en las trampas tendidas por ciberdelincuentes. A pesar de que los cajeros han mejorado sus sistemas de seguridad, los delincuentes continúan perfeccionando sus métodos para obtener información valiosa, como claves de acceso o números de tarjetas.

El día más riesgoso: El viernes posterior al catorceavo

Según expertos en seguridad y datos analizados por inteligencia artificial, el día más peligroso para retirar el catorceavo es el viernes cercano al desembolso de la prima, o los días inmediatamente posteriores. Durante este período, los delincuentes informáticos y las bandas dedicadas al fraude electrónico aprovechan la alta afluencia de personas en los cajeros automáticos.

Las aglomeraciones y la falta de vigilancia en algunos puntos crean un entorno propicio para que los estafadores instalen dispositivos como clonadores de tarjetas, cámaras ocultas o incluso falsos lectores de tarjetas en los cajeros, todo ello sin que los usuarios lo perciban. Este tipo de fraude es especialmente preocupante debido a la rapidez con la que los delincuentes pueden operar durante los días de alta demanda. Los trabajadores que acuden a los cajeros para retirar su dinero de forma rápida y masiva se convierten en un blanco fácil para estos criminales.

Consejos de seguridad al utilizar cajeros automáticos

Para evitar caer víctima de fraudes, las autoridades recomiendan seguir ciertas prácticas que garanticen la seguridad al utilizar cajeros automáticos:

– No acudir solo a los cajeros automáticos, especialmente de noche o en lugares poco iluminados o vigilados.

– Evitar retirar grandes sumas de dinero el mismo día del pago del catorceavo. Si es posible, esperar algunos días o utilizar medios electrónicos como transferencias bancarias o pagos por código QR.

– Verificar el cajero antes de usarlo: comprobar si alguna parte del cajero parece suelta, sobresaliente o tiene dispositivos adicionales. Si algo parece sospechoso, es mejor no usarlo.

– Cubrir el teclado al ingresar la clave: esto evitará que posibles cámaras ocultas registren tu información personal.

– No aceptar ayuda de extraños, por más bien intencionados que parezcan.

Conservar los comprobantes de transacción es fundamental para tener un registro de tus movimientos y poder detectar rápidamente cualquier problema. Además, es importante monitorear regularmente tu cuenta para identificar cualquier transacción sospechosa.

La creciente digitalización y el uso generalizado de cajeros automáticos han facilitado las transacciones financieras, pero también han creado un entorno propicio para la delincuencia. La responsabilidad recae tanto en las autoridades para mejorar la seguridad de estos servicios, como en los usuarios para ser más vigilantes y proteger su información personal.

