Sin titubeos: Zuleyka Rivera manda indirecta a quienes critican su salida del ‘Miss Universo Latina, el reality’

Zuleyka Rivera sorprendió a todos al abandonar en vivo el programa ‘Miss Universo Latina, el reality’, dejando a todos con la boca abierta. La ex Miss Universo no se quedó callada y decidió marcharse con estilo y un mensaje cargado de intención. Su salida ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones, pero Zuleyka ha dejado claro que no se quedará callada ante las críticas.

## La impactante salida de Zuleyka Rivera

La inesperada salida de Zuleyka Rivera del programa 'Miss Universo Latina, el reality' sigue generando comentarios y polémica en las redes sociales.

## El mensaje viral en Instagram

Después de su salida del programa, Zuleyka Rivera publicó un video en Instagram que rápidamente se volvió viral. En él se le ve desfilando con soltura sobre una caminadora, luciendo un ajustado jumpsuit negro y unas imponentes zapatillas de tacón con suela roja.

## Elegancia y determinación

En el video, Zuleyka lanza una frase que muchos interpretaron como una indirecta a quienes han cuestionado su salida del reality: “A paso firme aunque atacada… digo entacada”. Con ironía y glamour, Zuleyka acompaña el clip con otra frase contundente: “POV: cuando el paso no es ligero, es legendario”, reafirmando que su salida no es sinónimo de debilidad, sino de determinación.

## Reacciones en las redes sociales

El look, la actitud y el mensaje de Zuleyka en el video encendieron las redes sociales. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios y aplausos virtuales. Comentarios como “Ella lo es todo. Cada día te amamos y respetamos más”, “Mi capitana forever”, “Niñas, aprendan que Zuleyka no es eterna” y “La más única e imponente” inundaron la sección de comentarios.

## El momento tenso en la gala de inmunidad

Todo esto ocurrió después de un momento tenso en la gala de inmunidad del reality. En plena transmisión en vivo, Zuleyka Rivera expresó su desacuerdo con el jurado y tomó la sorpresiva decisión de abandonar el set, dejando al equipo rubí sin capitana. Su lugar ha sido asumido por la también ex Miss Universo Andrea Meza.

## Mantente informado

En resumen, la salida de Zuleyka Rivera del programa ‘Miss Universo Latina, el reality’ ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales. La ex Miss Universo no se ha quedado callada y ha dejado claro que su determinación y elegancia la acompañan en cada paso que da. ¡No te pierdas las próximas novedades de esta historia!