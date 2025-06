“The Beginning After the End”, ¿tendrá temporada 2 por Crunchyroll?

Desde que se estrenó la primera temporada de "The Beginning After the End" en abril de 2025 por Crunchyroll, han surgido numerosas interrogantes por parte de los seguidores que buscan ansiosamente saber si habrá una segunda parte. Y es comprensible, ya que la trama dejó muchos cabos sueltos y al protagonista, Arthur Leywin, en medio de una historia que apenas comienza a desarrollarse.

Un fenómeno global en el mundo del anime



Para aquellos que aún no están familiarizados con esta serie animada, cabe destacar que está basada en la exitosa novela web de TurtleMe. Nos sumerge en la historia de un poderoso rey que muere y renace en un mundo repleto de magia. A pesar de que la trama enganchó desde el primer episodio, también recibió críticas, especialmente en cuanto a la calidad de animación y al ritmo narrativo. A pesar de ello, se ha convertido en un fenómeno global dentro del catálogo de Crunchyroll.

Confirmación de una segunda temporada



Crunchyroll ha confirmado oficialmente que "The Beginning After the End" tendrá una segunda temporada. El anuncio se realizó en junio de 2025 a través de un video exclusivo con una escena poscréditos al final del episodio 24. Según la plataforma, la parte 2 llegará en primavera de 2026, aunque aún no se ha especificado una fecha concreta dentro de ese periodo.

Esta noticia ha sido un alivio para muchos seguidores, sobre todo debido a la incertidumbre generada por las críticas recibidas en la primera parte. Parece que el estudio está tomando nota de los comentarios y se esperan mejoras tanto en la animación como en el ritmo narrativo de la nueva entrega.

Una franquicia en expansión



"The Beginning After the End" no es solo un anime; forma parte de una franquicia que ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2017, cuando se lanzó por primera vez en Tapas como novela web. Posteriormente, en 2018, llegó su versión en webcómic, alcanzando hasta la fecha siete idiomas y superando los 61 millones de lecturas a nivel mundial. Además, el webcómic físico es publicado por Yen Press, que ya ha lanzado siete volúmenes.

Incluso se está trabajando en una edición impresa de lujo de los tres primeros volúmenes, financiada a través de Kickstarter y promovida por Rocketship Entertainment, una editorial galardonada con el premio Ringo.

Expectativas para la segunda temporada



Aunque aún no se ha lanzado un tráiler oficial completo, Crunchyroll ha revelado una breve escena en su avance, y los comentarios de la comunidad apuntan a que se avecina una temporada más intensa, con un mayor enfoque en los dilemas emocionales de Arthur, nuevas amenazas mágicas y revelaciones importantes sobre su misterioso renacimiento.

La historia se encuentra en un punto crucial, y los arcos narrativos que se avecinan en el anime prometen ser mucho más profundos. Si el equipo creativo logra pulir los errores de la primera entrega, podríamos estar ante uno de los grandes títulos de 2026 dentro del género isekai.

Autor: Pedro Bustamante

Pedro es un apasionado de la cultura pop y un ávido seguidor del mundo del anime. Puedes seguirlo en Twitter para estar al tanto de sus últimas publicaciones y opiniones sobre tus series favoritas.