CELEBRIDADES Ángel De Brito reveló por qué los colegas de Mario Pergolini lo odian: “Agarró del cuello a Marcela Tauro”

Mario Pergolini se encuentra en medio de una controversia. Después de un largo tiempo alejado de la televisión convencional, el fundador de Vorterix está preparando su gran regreso a la pantalla chica, específicamente en El Trece. Este anuncio ha generado revuelo en la industria entre aquellos que aún recuerdan las polémicas en las que estuvo involucrado el ex integrante de CQC durante su paso por la televisión argentina. En este contexto, Pergolini concedió una entrevista íntima a Nacho Girón en la que abordó diversos aspectos de su carrera, su actualidad en el streaming y sus opiniones sobre figuras contemporáneas como Ángel De Brito.

Como era de esperar, el presentador de LAM no tardó en reaccionar. En el programa «Bondi», De Brito respondió de manera directa tras ser mencionado por Pergolini, y fue aún más allá.

## La Opinión de Ángel de Brito sobre Mario Pergolini

“Con Mario no tenemos relación, no nos conocemos, es muy interesante, inteligente y malo, me divierte”, expresó De Brito entre risas, dejando en claro que reconoce el estilo filoso del referente de Vorterix. Además, agregó: “Siempre es interesante lo que dice”, abriendo la posibilidad a una interpretación más profunda de sus palabras.

Durante la emisión del programa y al revisar los comentarios de sus seguidores, Ángel reveló una anécdota impactante: “Mario agarró del cuello a Marcela Tauro. Sí, eso sucedió”. Posteriormente, señaló la relación de Pergolini con sus colegas laborales: “Todos los que trabajan con él lo odian. ¡Qué ironía! No hay ni uno que lo aprecie”.

De igual manera, De Brito recordó los inicios de CQC, resaltando los conflictos legales y las luchas de poder que rodearon su creación: “CQC comenzó así, con dificultades. Llevaron ideas que, al no estar registradas, quedaron en manos de los dueños. Aquellos que se marcharon solos fracasaron, excepto Andy (Kusnetzoff), que logró construir algo sólido y una marca”.

Con su estilo directo y sin tapujos, Ángel de Brito demostró una vez más por qué es una de las voces más incisivas del mundo del espectáculo. Mientras tanto, el público televisivo aguarda con atención el esperado regreso de Mario Pergolini a El Trece.

F.A.