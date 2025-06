Clima CDMX: Este es el pronóstico HOY domingo 22 de junio

El domingo 22 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su pronóstico del clima para la Ciudad de México y el Estado de México, anunciando fuertes precipitaciones en las próximas horas. En EXA FM te traemos esta información para que estés al tanto del clima que se espera durante este fin de semana.

### Clima en la CDMX el 22 de junio

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se espera un día húmedo y mayormente nublado en la Ciudad de México, con altas probabilidades de chubascos puntuales. Se pronostica un 70% de posibilidad de lluvia, acompañado de rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C como máxima y 4°C como mínima. Se anticipa un ambiente fresco con probabilidades de lluvia durante las primeras horas del día.

### Clima por hora en la CDMX el 22 de junio

– 1:00 am: Lluvia débil

– 2:00 am: Lluvia débil

– 3:00 am: Lluvia débil

– 5:00 am: Lluvia débil

– 8:00 am: Lluvia débil

– 11:00 am: Lluvia débil

– 14:00 pm: Tormenta

– 17:00 pm: Lluvia débil

– 20:00 pm: Lluvia débil

### Clima en el Estado de México el 22 de junio

En el Estado de México se espera la presencia de lluvias y chubascos persistentes en varios puntos del estado, con temperaturas que rondarán entre los 21°C como máxima y 15°C como mínima. Se prevé un cielo nublado la mayor parte del día, con un ambiente fresco y lluvias aisladas, así como fuertes rachas de viento y posibles tormentas eléctricas en algunas zonas.

No olvides estar al tanto del pronóstico del clima en la Ciudad de México y el Estado de México este domingo 22 de junio, y toma las precauciones necesarias ante las probables lluvias y vientos que se esperan en gran parte del país.