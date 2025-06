ESPN EN VIVO GRATIS – dónde ver partido Real Madrid vs. Pachuca por Fútbol TV y Disney Plus Online

El domingo 22 de junio, el Bank of America Stadium será testigo del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Pachuca en la Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025. El encuentro está programado para las 13:00 horas CDMX, 21:00 hora peninsular o 15:00 ET en Estados Unidos, y será transmitido por ESPN o Disney Plus. Real Madrid empató 1-1 con Al-Hilal en la jornada inaugural, mientras que Pachuca cayó 1-2 ante RB Salzburg en su primer partido. La victoria será crucial para ambos equipos en la competición.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo entre Real Madrid y Pachuca por la Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025 se llevará a cabo este domingo 22 de junio en el Bank of America Stadium. Los fanáticos en México y el resto de Latinoamérica podrán disfrutar del partido en vivo a través de ESPN y en streaming por Disney+, que desde 2024 ofrece todo el contenido deportivo de ESPN en su plataforma.

Transmisión en ESPN y Disney+

Para ver el partido en vivo por ESPN en México y Latinoamérica, solo necesitas tener un servicio de televisión de paga que incluya este canal, como Izzi, Sky, Claro o Movistar. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro tanto en tu televisión como en streaming a través de la aplicación oficial.

Desde junio de 2024, Disney+ ha integrado todo el contenido deportivo de ESPN, lo que incluye el partido entre Real Madrid y Pachuca por la Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025. Con una suscripción activa y conexión a internet, podrás ver el partido en vivo en Disney+ desde tu Smart TV, computadora, teléfono o tablet, disfrutando de streaming sin interrupciones en los planes sin anuncios.

Planes de suscripción en Disney+

Disney+ ofrece dos planes principales: el Plan Estándar y el Plan Premium. El Plan Estándar incluye Disney+, Star, canales ESPN y ESPN 3 (con anuncios), video hasta Full HD y reproducción en dos dispositivos simultáneos. Por otro lado, el Plan Premium brinda acceso completo a eventos deportivos de ESPN, video hasta 4K Ultra HD y reproducción en cuatro dispositivos simultáneos.

Con cualquiera de los planes, podrás seguir el partido y disfrutar del contenido desde múltiples dispositivos.

