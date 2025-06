Homero Pettinato, de su relación amor-odio con el trabajo a su vínculo con la terapia: “El humor me salvó”

Homero Pettinato se encuentra emocionado por su debut en la pantalla de eltrece con «Reacción en Cadena», un programa de juegos que marca sus inicios como conductor de televisión. En los últimos tiempos, este humorista ha brillado tanto en plataformas de streaming como en el teatro, además de entretener a sus más de 380 mil seguidores en Instagram con momentos de su vida cotidiana.

### La Nueva Aventura de Homero Pettinato

En relación a su nuevo proyecto, Pettinato comentó: «Se trata de un programa de asociación de palabras. Creo que es necesario tener un amplio vocabulario en la mente, acumulación de palabras y estar al tanto de ellas. No es necesario usar un lenguaje sofisticado, es para que toda la familia juegue, pero hay personas que sorprenden mucho porque las palabras les vienen rápidamente».

En relación a su nueva faceta como conductor, Homero confesó: «No estoy seguro si me gusta trabajar, pero disfruto mucho conducir este programa. Me encantó el grupo humano que se formó, es muy agradable. Los camarógrafos y productores son muy divertidos, y me gusta mostrar a la gente cuando es graciosa».

### La Importancia del Humor en la Vida de Homero Pettinato

Para Homero, el humor es fundamental en su vida. No solo es esencial en su trabajo, sino que también lo ha ayudado en situaciones inesperadas. «Es una herramienta invaluable y espero no perderla nunca, porque me ha salvado en todas las situaciones de la vida», afirmó. Recordó una anécdota reciente en la que se quedó dormido y dejó plantada a su novia antes de un vuelo, lo que terminó convirtiéndose en un episodio viral.

### Homero Pettinato y su Relación con el Trabajo

A pesar de afirmar que no le gusta trabajar, Homero ha estado involucrado en diferentes proyectos desde los 16 años, participando en radio, teatro y como productor y guionista de televisión. Reconoce que ha dedicado mucho tiempo al trabajo a lo largo de su vida, pero sueña con un retiro temprano.

En cuanto a sus deudas pendientes, Pettinato mencionó: «Quiero sacar un disco. He estado componiendo canciones desde los 13 años y nunca las he mostrado. Creo que eso es algo que me queda pendiente. También he trabajado mucho como guionista de televisión y teatro, y creo que es una etapa para cuando sea mayor, allí es cuando me sentaré a escribir».

### Homero Pettinato y su Relación con la Terapia

A lo largo de los años, la terapia ha sido fundamental para Homero: «He estado en terapia durante toda mi adolescencia, hasta los 23 o 24 años. Después, estuve unos cinco o seis años sin hacerla, pero a los 30 volví. La tengo muy presente en mi vida, siento que la necesito».

«Pido terapia para trabajar en aspectos que intento mejorar de mí mismo. Quiero quererme más, valorarme más, cuidarme, amar de manera saludable y mantener buenos vínculos. Esas son las cosas en las que trabajo en terapia», agregó.

### «Reacción en Cadena» de Homero Pettinato

En una divertida dinámica, Homero responde a las búsquedas más comunes sobre él en Google con asociaciones de palabras. Desde su relación con su novia, Sofía Gonet, hasta su edad y su carrera en el teatro, Pettinato demuestra su sentido del humor y su espontaneidad ante las preguntas.

Homero Pettinato se muestra como un conductor versátil y divertido, dispuesto a entretener a toda la familia con su nuevo programa «Reacción en Cadena» en la pantalla de eltrece. Con su estilo único y su pasión por el humor, promete brindar momentos inolvidables a la audiencia argentina y de habla hispana. ¡No te lo pierdas!