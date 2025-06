Lista de actores y personajes de “Ironheart”: quién es quién en la serie de Disney Plus

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) sigue creciendo y expandiéndose con la llegada de «Ironheart», una serie protagonizada por Dominique Thorne en el papel de Riri Williams. En esta producción de Marvel Studios, que se estrena el 24 de junio de 2025, nos sumergiremos en la historia de una estudiante del MIT que regresa a Chicago y se involucra con Parker Robbins / The Hood, desvelando secretos que enfrentan la tecnología y la magia. A lo largo de este artículo, conoceremos a los actores que darán vida a estos personajes en la serie.

## Conoce a los Actores de «Ironheart»

Esta serie se sitúa después de los eventos de «Black Panther: Wakanda Forever» y marca el fin de la Fase Cinco del MCU. Dirigida por Sam Bailey y Angela Barnes, «Ironheart» promete ser una entrega llena de acción y emoción para los fanáticos de Marvel.

### Dominique Thorne como Riri Williams

Dominique Thorne interpreta a Riri Williams, una joven prodigio de la tecnología que busca dejar su huella en el mundo. Al regresar a Chicago, continúa perfeccionando sus innovadores trajes de hierro, enfrentándose a fuerzas inesperadas en el camino. Conocida por su trabajo en películas como «If Beale Street Could Talk» y «Judas and the Black Messiah», Thorne promete dar vida a un personaje lleno de determinación y valentía.

### Anthony Ramos como Parker Roobins / The Hood

Anthony Ramos asume el papel de Parker Roobins / The Hood, un criminal de Nueva York que adquiere superpoderes a través de la magia y la tecnología. Ramos, conocido por sus actuaciones en «Hamilton» y «In the Heights», promete darle a este personaje un giro único y cautivador.

### Anji White como Ronnie Williams

Anji White interpreta a Ronnie Williams, la madre de Riri, quien desempeña un papel fundamental en el origen de Ironheart. Con una amplia experiencia en series como «Chicago P.D.» y «Fargo», White aporta su talento a este personaje lleno de amor y protección.

### Lyric Ross como Natalie Washington

Lyric Ross da vida a Natalie Washington, la mejor amiga de Riri, cuya trágica muerte desencadena una serie de eventos en la vida de la protagonista. Conocida por su trabajo en «This is Us» y «Chicago Fire», Ross promete emocionar al público con su interpretación de este personaje entrañable.

### Alden Ehrenreich como Joe McGillicuddy

Alden Ehrenreich debuta en el MCU interpretando a Joe McGillicuddy, un personaje misterioso cuyo papel será crucial en el desarrollo de la trama. Conocido por su participación en películas como «Han Solo: una historia de Star Wars», Ehrenreich promete sorprender a los espectadores con su actuación en «Ironheart».

### Manny Montana como John

Manny Montana interpreta a John, el primo y mano derecha de The Hood, un personaje con una historia intrigante y llena de matices. Con una trayectoria en series como «Graceland» y «Mayans MC», Montana aporta su experiencia a este rol desafiante y complejo.

### Elenco Adicional

Además de los actores mencionados, «Ironheart» cuenta con un elenco diverso y talentoso que incluye a Matthew Elam, LaRoyce Hawkins, Regan Aliyah, Cree Summer, Eric André, Sonia Denis, Shea Couleé, Zoe Terakes, Shakira Barrera y Harper Anthony. Cada uno de ellos aporta su talento y experiencia para dar vida a un mundo lleno de intriga y acción.

## Conclusión

«Ironheart» promete ser una serie emocionante y llena de sorpresas para los fanáticos del MCU. Con un elenco estelar y una trama cautivadora, esta producción de Marvel Studios promete llevarnos en un viaje lleno de emociones y aventuras. No te pierdas el estreno el 24 de junio de 2025 y descubre el fascinante mundo de Riri Williams y sus aliados. ¡Prepárate para sumergirte en una historia épica llena de magia, tecnología y acción!