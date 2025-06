Los estados en los que los ingresos de jubilación no están sujetos a impuestos

La jubilación es un momento tan esperado como temido para muchas personas. Por un lado, representa la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio, pero por otro, también puede significar una disminución en los ingresos y una mayor carga impositiva. En muchos casos, la jubilación no solo implica dejar de trabajar, sino también enfrentarse a una serie de impuestos que pueden mermar significativamente el presupuesto de un jubilado.

## Los mejores estados para jubilarse en Estados Unidos

Cuando se trata de planificar la jubilación, la ubicación puede ser un factor determinante en la calidad de vida y la estabilidad financiera de un jubilado. Algunos estados en Estados Unidos han adoptado políticas fiscales que hacen que la jubilación sea mucho más llevadera desde el punto de vista impositivo. Estos estados ofrecen exenciones fiscales para los ingresos de jubilación, incluyendo pensiones, distribuciones de cuentas 401(k), IRA y beneficios del Seguro Social. Si estás buscando un lugar para disfrutar de una jubilación tranquila y libre de impuestos, estos 13 estados pueden ser tu paraíso financiero.

### Alaska

Alaska es conocida no solo por su impresionante paisaje natural, sino también por su política fiscal favorable para los jubilados. En este estado, no se aplica ningún impuesto sobre la renta, lo que significa que los ingresos de jubilación están completamente libres de cargas estatales. Sin embargo, es importante tener en cuenta los impuestos locales sobre las ventas, que pueden alcanzar hasta un 8% en algunas áreas. A pesar de esto, el entorno salvaje de Alaska se combina con un sistema fiscal amigable con los jubilados.

### Florida

Florida ha sido durante mucho tiempo un destino popular para la jubilación, no solo por su clima soleado, sino también por su política fiscal favorable. En este estado, no se gravan las pensiones, las distribuciones de cuentas 401(k) o IRA, ni el Seguro Social. Además, no hay impuesto sobre sucesiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las primas de seguros están en constante aumento y el transporte público puede no ser el mejor.

### Illinois

A pesar de tener un impuesto estatal fijo del 4,95%, los jubilados en Illinois pueden estar tranquilos, ya que el estado no grava ningún ingreso de jubilación. Desde las pensiones hasta las distribuciones de cuentas de retiro, todo está exento de impuestos. Sin embargo, Illinois compensa esto con uno de los impuestos sobre las ventas más altos del país y grava los patrimonios superiores a 4 millones de dólares.

### Iowa

Iowa ha mejorado su atractivo fiscal para los jubilados al eliminar los impuestos sobre la Seguridad Social y los ingresos de jubilación para mayores de 55 años. Esto incluye una amplia gama de planes como 401(k), 403(b), SEP y otros. Para aquellos que planean jubilarse temprano, esta opción vale la pena analizarla detenidamente.

### Mississippi

En Mississippi, los jubilados tampoco pagarán impuestos estatales sobre los ingresos de retiro. Ya sea el Seguro Social, la pensión o las distribuciones de cuentas IRA y 401(k), todo queda fuera del radar del fisco estatal. Aunque la tasa de impuesto sobre la renta general es del 4.4%, se espera que baje al 4% el próximo año.

### Nevada

Nevada es otro estado que destaca por no tener impuestos sobre los ingresos, ya sean laborales, jubilatorios o de inversión. Es un estado muy atractivo desde el punto de vista fiscal para aquellos que buscan un retiro sin cargas estatales. Sin embargo, su punto débil es el impuesto sobre las ventas, que se sitúa en un 6.85%, por encima del promedio nacional.

### New Hampshire

New Hampshire no tiene impuesto sobre la renta ni sobre las ventas. Hasta este año, gravaba los ingresos por intereses y dividendos, pero esa política ha sido eliminada, convirtiéndolo en un refugio casi perfecto para quienes quieren maximizar su ingreso disponible durante la jubilación.

### Pensilvania

Pensilvania sorprende con una tasa de impuesto sobre la renta de apenas 3.07%. Además, no grava los beneficios del Seguro Social, las pensiones ni las distribuciones de cuentas IRA y 401(k). Sin embargo, su impuesto a las sucesiones es elevado, por lo que la planificación patrimonial es esencial.

### Dakota del Sur

Dakota del Sur, además de su belleza natural y monumentos nacionales, es un campeón fiscal. Sin impuesto sobre la renta personal, ni sobre dividendos, intereses, sucesiones o herencias, es una joya escondida para los jubilados que buscan estabilidad financiera sin sorpresas fiscales.

### Tennessee

En Tennessee, los residentes pueden disfrutar de una jubilación sin impuestos estatales sobre la renta. Esto incluye todas las fuentes comunes de ingreso de retiro. Además, no hay impuesto sobre sucesiones ni herencias. Sin embargo, el impuesto sobre las ventas es el segundo más alto del país, algo a tener en cuenta al calcular el costo de vida.

### Texas

Texas sigue consolidando su reputación como un estado amigable para los contribuyentes. No hay impuestos sobre ingresos personales, lo que incluye tanto ingresos activos como jubilatorios. Sin embargo, los impuestos sobre las ventas pueden variar según la ciudad, y en algunas zonas son considerablemente altos.

### Washington

Washington, con sus paisajes de postal, también es una opción interesante. Aquí no se grava la renta personal, por lo que los beneficios del Seguro Social y las distribuciones de planes de retiro están protegidos. Aunque impone un impuesto sobre las ganancias de capital para ingresos superiores a 250.000 dólares, los ingresos jubilatorios comunes quedan fuera. El impuesto sobre las ventas, sin embargo, es uno de los más altos del país.

### Wyoming

Wyoming se destaca por no tener ningún tipo de impuesto sobre los ingresos personales, incluyendo los ingresos por jubilación, pensión, intereses y dividendos. No hay impuestos sobre herencias ni sucesiones, y tanto los impuestos estatales como locales sobre ventas son bajos. Todo esto convierte a Wyoming en uno de los estados más fiscalmente amigables del país.

En resumen, si estás planeando tu jubilación y buscas un lugar donde tus ingresos estén protegidos de impuestos excesivos, estos 13 estados en Estados Unidos pueden ser la opción ideal para ti. Recuerda siempre consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes sobre tu futuro financiero. ¡Tu jubilación puede ser mucho más tranquila si eliges el lugar adecuado!