¿Qué canal transmite México vs. Costa Rica en vivo por Copa Oro 2025? Canales TV, Streaming Online

El día de hoy se llevará a cabo un emocionante partido en el Allegiant Stadium, protagonizado por México y Costa Rica en la Copa Oro 2025. Ambos equipos se enfrentarán en un duelo clave por el liderato del Grupo A, luego de haber vencido a Surinam y República Dominicana en sus primeros compromisos. A continuación, te presentamos las opciones disponibles para seguir la transmisión de este encuentro tan esperado.

Descubre cómo ver el partido México vs. Costa Rica EN VIVO

Si te encuentras en México, tendrás la oportunidad de sintonizar el partido a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, TUDN en señal de paga o ViX Premium en streaming online. Por otro lado, si estás en Costa Rica, podrás disfrutar de la transmisión en vivo a través de ESPN 1 en televisión o Disney Plus en línea. Estas son las únicas opciones disponibles para seguir el enfrentamiento de la Copa Oro 2025 en ambos países.

Para los espectadores en Estados Unidos, la transmisión del partido estará a cargo de TUDN en DirecTV, Univision y Fox Sports en televisión, así como ViX Premium y Fubo en streaming. No te pierdas ni un segundo de la acción siguiendo el minuto a minuto a través de cualquiera de estas plataformas.

Opciones de transmisión por país

A continuación, te presentamos un resumen de los canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en diferentes países para ver el partido entre México y Costa Rica:

– Argentina: Disney Plus

– Chile: Disney Plus

– Colombia: Disney Plus

– Estados Unidos: TUDN en DirecTV, Univision, Fox Sports 1, ViX y Fubo

– México: Canal 5, TUDN, ViX y Disney Plus

– Costa Rica: ESPN y Disney Plus

– Paraguay: Disney Plus

– Perú: Disney Plus

– Uruguay: Disney Plus

– Venezuela: Disney Plus

México vs. Costa Rica EN VIVO: horario, transmisión y dónde ver

Si estás ansioso por disfrutar de este emocionante encuentro, aquí te dejamos los detalles clave:

– Fecha: domingo 22 de junio de 2025

– Horario: 20:00 (CDMX y Costa Rica)

– Canal TV: Canal 5, TUDN y ESPN

– Streaming: ViX y Disney Plus

– Lugar: Allegiant Stadium

¡No te pierdas este apasionante partido y sigue las incidencias minuto a minuto desde la comodidad de tu hogar!