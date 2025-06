Cinthia Fernández mostró su bronceado en microbikini verde musgo desde un yate de lujo en Miami

Cinthia Fernández se encuentra disfrutando de un viaje romántico en Miami junto a su novio, el abogado Roberto Castillo, compartiendo todos los momentos con sus seguidores a través de las redes sociales. Durante su estadía en la ciudad, la pareja ha disfrutado de días de playa, paseos en un lujoso yate, sesiones de compras y momentos de diversión y relax.

## El Look de Cinthia Fernández en Miami

Durante su escapada a Miami, Cinthia Fernández ha lucido diferentes trajes de baño que no han pasado desapercibidos. Uno de los modelos que llamó la atención fue un bikini verde musgo con corpiño triangular y bombacha colaless, acompañado de pequeños accesorios plateados que complementaban su look veraniego.

## Roberto Castillo y Cinthia Fernández: Una Pareja Enamorada

En las fotos compartidas en las redes sociales, se puede ver a Cinthia Fernández posando junto a su novio Roberto Castillo, quien lució un short a rayas negras y verdes, combinado con una camisa azul desabotonada. La pareja se mostró sonriente, disfrutando de momentos juntos como tomando champagne, practicando paddle surf y bailando.

## Mensaje de Amor en las Redes Sociales

En una de las publicaciones, Cinthia Fernández dedicó un mensaje romántico a su pareja, expresando todo su amor y felicidad por estar junto a él en ese viaje especial. La pareja se mostró muy unida y feliz, disfrutando de cada instante juntos en Miami.

