Conoce los mitos más comunes que podrían sabotear tu solicitud de la visa americana

La solicitud de la visa americana B1/B2, también conocida como visa de turista, puede resultar abrumadora para muchos debido a la cantidad de mitos que la rodean. Sin embargo, es importante desmitificar estas creencias erróneas para que más personas se animen a solicitarla sin miedo ni desinformación. A continuación, desmentiremos 10 mentiras comunes que podrían obstaculizar tu proceso de solicitud.

1. No es necesario contratar un agente para completar la solicitud

Uno de los mitos más extendidos es que se requiere la contratación de un agente para completar el formulario DS-160. ¡Falso! Cualquier persona con acceso a internet y los datos necesarios puede completar este documento. Solo se necesita organización, paciencia y revisar cuidadosamente cada sección antes de enviarlo. No es un requisito que solo los expertos puedan hacerlo.

2. No es imprescindible saber inglés

Otro mito común es que es necesario hablar inglés para completar el formulario y la entrevista. La realidad es que ambos procesos pueden realizarse en español. Incluso, al completar el DS-160, hay una función de traducción disponible. El idioma no es una barrera, pero la honestidad es fundamental.

3. La información del formulario DS-160 es crucial

Muchas personas creen erróneamente que la información proporcionada en el DS-160 no es relevante. Sin embargo, este formulario es el primer contacto que el consulado tiene contigo y es revisado minuciosamente antes y durante la entrevista. Por lo tanto, datos inexactos o confusos pueden afectar negativamente tu solicitud.

4. No es necesario hablar inglés durante la entrevista

Existe la creencia de que es imprescindible hablar inglés durante la entrevista para impresionar al oficial consular. Sin embargo, si no te sientes cómodo con el idioma, es mejor comunicarte en español desde el principio. Intentar forzar una conversación en inglés puede generar confusiones innecesarias.

5. No se necesita una gran cantidad de dinero

A menudo se piensa que solo las personas adineradas pueden obtener la visa, pero en realidad, el consulado busca coherencia entre tus ingresos y tu itinerario de viaje. Tener un empleo estable, propiedades o vínculos familiares en tu país son aspectos importantes que demuestran tu intención de regresar.

6. La entrevista no es tan larga como se cree

Se ha exagerado la duración de la entrevista, ya que la mayoría no supera los cinco minutos. Los oficiales consulares suelen hacer unas pocas preguntas clave antes de tomar una decisión. La rapidez del proceso demuestra que ya cuentan con suficiente información del formulario.

7. La visa B1/B2 tiene múltiples usos

No solo se limita al turismo, sino que esta visa abarca una amplia gama de propósitos, como viajes de negocios, tratamientos médicos, visitas familiares, conferencias, cursos breves e incluso eventos sociales. Es una herramienta versátil para diversos tipos de viajes.

8. La visa no garantiza la entrada a EE. UU.

Es importante tener en cuenta que la visa no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. El permiso de entrada lo otorga un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en el punto de llegada, donde se llevará a cabo una breve entrevista para verificar la información declarada en la visa.

9. Viajar frecuentemente no implica la cancelación de la visa

Contrario a la creencia popular, viajar con frecuencia no significa que te cancelarán la visa. Siempre y cuando respetes las reglas establecidas, como no trabajar, no exceder el tiempo permitido y tener motivos claros para cada visita, puedes ingresar a Estados Unidos las veces que desees dentro del periodo de validez.

10. Tener familiares en EE. UU. no es un impedimento

Contar con familiares en Estados Unidos no es necesariamente un obstáculo para obtener la visa, siempre y cuando seas transparente, especifiques los detalles del viaje y demuestres que no tienes intenciones de quedarte de forma permanente. Sin embargo, mencionar a familiares con estatus migratorio irregular puede complicar el proceso.

En resumen, la solicitud de la visa americana B1/B2 no es un proceso exclusivo ni imposible de alcanzar. Al desmentir estos mitos comunes, esperamos alentar a más personas a solicitarla con confianza y conocimiento. Recuerda que la honestidad, la coherencia y la transparencia son fundamentales en este proceso. ¡Anímate a solicitar tu visa y disfrutar de tu viaje a Estados Unidos!