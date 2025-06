Cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios de “The Bear” – Temporada 4

"The Bear" se ha convertido en una serie que cautiva a su audiencia y deja una profunda impresión. Desde la introducción del personaje de Carmy Berzatto interpretado por Jeremy Allen White, un chef brillante pero emocionalmente perturbado, se percibe que estamos ante algo excepcional. Con el estreno de la temporada 4, la emoción y la ansiedad se mezclan en una historia bien contada que atrapa a los espectadores.

El regreso de "The Bear"



Aquellos que han seguido fielmente cada episodio y han experimentado la tensión y las incógnitas sin resolver del final de la temporada 3, están de enhorabuena. FX y Hulu traen de vuelta "The Bear" el 25 de junio, sumergiendo nuevamente al público en el caótico mundo del restaurante de alta cocina de Chicago.

Disfruta de la cuarta temporada



Los 10 episodios de la cuarta temporada estarán disponibles en Hulu a partir del 25 de junio a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT. No tendrás que esperar semana tras semana, ya que podrás disfrutar de un maratón completo si así lo deseas.

FX ha decidido lanzar todos los episodios de una sola vez, siguiendo la línea de temporadas anteriores. Esta estrategia le permite al espectador sumergirse por completo en la trama que exige atención, emoción y paciencia.

Cómo ver la temporada 4



La forma más sencilla de acceder a "The Bear" Temporada 4 en Estados Unidos es a través de Hulu, el servicio de streaming que ha respaldado la serie desde sus inicios. Si ya cuentas con una suscripción activa, estás listo para disfrutar de los nuevos episodios. En caso contrario, existen varias opciones disponibles, como la suscripción mensual a Hulu con anuncios, la versión sin anuncios para una experiencia más fluida o incluso planes combinados que incluyen Disney+ y ESPN+.

Para los mercados internacionales, la producción estará disponible a través de Disney+.

Expectativas para la nueva temporada



Tras el cliffhanger del final de la tercera temporada, con Carmy recibiendo críticas enigmáticas y múltiples llamadas, surgen interrogantes que todos desean ver resueltos en la cuarta temporada. El tráiler nos muestra un Carmy más reflexivo, planteando la posibilidad de un cambio en la dinámica del restaurante. La temporada promete explorar el conflicto entre la excelencia culinaria y el bienestar emocional en la cocina.

Conclusiones



"The Bear" regresa con una cuarta temporada llena de expectativas y emoción. Los fans de la serie podrán disfrutar de todos los episodios de una sola vez en Hulu, sumergiéndose por completo en la historia de Carmy Berzatto y su equipo. No te pierdas el regreso al caótico restaurante de alta cocina de Chicago y prepárate para un viaje lleno de sabores y emociones. ¡Que comience la temporada 4 de "The Bear"!