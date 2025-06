La guía con 8 pasos para los mayores de 40 años antes de una rutina física exigente

Las rutinas de ejercicio de alta intensidad se han vuelto cada vez más populares, y es probable que te hayas encontrado con personas realizando actividades físicas en parques, playas o gimnasios. Muchos se sienten atraídos por unirse a deportes como el crossfit, running o trail para retomar la actividad física después de un período de inactividad. Sin embargo, no basta con decidirse y vestirse adecuadamente, sino que también es crucial considerar los riesgos para la salud si no se prepara el cuerpo de forma adecuada. Si tienes más de 40 años o conoces a alguien en esa franja de edad que busca incorporar el deporte a su rutina diaria, aquí encontrarás una guía con 8 pasos clave que no debes pasar por alto para evitar complicaciones.

La importancia de la actividad física para la salud



Iniciar un programa de ejercicio para ponerte en forma es una de las mejores decisiones que puedes tomar para tu salud. La actividad física no solo puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también puede mejorar el equilibrio, la coordinación, ayudar en la pérdida de peso, mejorar el sueño y elevar la autoestima, según explican los expertos de Mayo Clinic.

Riesgos de no preparar el cuerpo adecuadamente



A pesar de los beneficios de la actividad física, comenzar sin una evaluación médica adecuada puede acarrear serios riesgos para la salud. Desde eventos cardiovasculares hasta lesiones musculoesqueléticas o fatiga persistente, los especialistas advierten sobre la importancia de preparar el cuerpo antes de someterlo a esfuerzos intensos. El Dr. Gastón Ramos Butrón, médico internista de la Clínica Anglo Americana, destaca que el mayor riesgo al iniciar actividad física intensa sin control médico es el de eventos cardiovasculares agudos, como infartos o muerte súbita, especialmente en personas mayores de 40 años o con factores de riesgo no diagnosticados. Además, pueden presentarse arritmias, descompensaciones metabólicas o lesiones musculares graves como la rabdomiólisis.

Guía de 8 pasos para incorporar el ejercicio si tienes más de 40 años