Natalia Casas Cordero Wikipedia: edad y quien es la enemiga de Naya Fácil

Casas Cordero es una reconocida periodista y empresaria chilena que se ha destacado en el mundo del entretenimiento y la farándula. Con una extensa trayectoria en el campo de la comunicación, Natalia ha logrado captar la atención de miles de seguidores a través de su página ‘Maldita Farándula’. A continuación, te presentamos detalles sobre su vida, su carrera y el reciente conflicto con la influencer Naya Fácil.

## Natalia Casas Cordero: Una Periodista y Empresaria de Éxito

Natalia Casas Cordero, de 41 años de edad, es una periodista y empresaria chilena que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la farándula. Con una formación académica sólida en Marketing y Comunicaciones, Natalia también ha incursionado en el ámbito de la administración de empresas, demostrando su versatilidad y capacidad para desenvolverse en diferentes áreas.

Actualmente, Natalia lidera su propia agencia de marketing digital y brinda asesoramiento a diversas empresas y figuras del ámbito deportivo. Sin embargo, su mayor logro ha sido la creación de ‘Maldita Farándula’, una página de espectáculos que ha generado gran popularidad en los medios digitales y que se ha convertido en un referente en el mundo del entretenimiento.

Según Natalia, la idea de crear ‘Maldita Farándula’ surge de su indignación ante la forma en que los medios manipulan la información en el espectáculo: “Maldita Farándula nace desde la rabia de ver cómo se manipula la información en el espectáculo. Cómo hay periodistas que tapan a famosos, y cómo los famosos les devuelven el favor con entrevistas, datos o favores. Es un círculo vicioso que a mí me da vergüenza ajena”.

## El Conflicto entre Natalia Casas Cordero y Naya Fácil

El enfrentamiento entre Natalia Casas Cordero y la influencer Naya Fácil ha generado gran controversia en los medios y en las redes sociales. Todo comenzó cuando Naya Fácil acusó a Natalia de hostigarla e intimidarla a través de su página ‘Maldita Farándula’, lo que desencadenó una serie de demandas y contrademandas entre ambas partes.

El punto de quiebre se produjo el domingo 22 de junio, cuando Naya Fácil y Natalia se enfrentaron en el programa ‘Primer Plano’. Naya Fácil, de 27 años de edad, afirmó que Natalia la había denigrado y acosado tanto física como psicológicamente: “Desde el 2021 comenzó a hablar de mí, de distintos puntos. Siempre denostándome, denigrándome, físicamente, psicológicamente”.

La situación se complicó aún más cuando Naya Fácil reveló que habían intentado robarle su vehículo frente a su casa, presuntamente como consecuencia de las acciones de un grupo en Telegram vinculado a Natalia: “Ella tenía un grupo en Telegram, donde habla de mí y de distintas personas. No sé si particularmente ella, pero alguien que está en este grupo fue a sacar fotos afuera de mi casa. A los días después me roban mi jeep justo fuera de esa casa. Es súper extraño que exista este grupo y me pasen a mí cosas extrañas”.

Ante estas acusaciones, Natalia se defendió afirmando que ella también había sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de los seguidores de Naya Fácil, llegando incluso a afectar la vida personal de su hija: “Mi hija no pudo terminar el colegio como correspondía, la tuve que sacar el colegio. Tuve que contratar a alguien que nos acompañe siempre, por miedo, por las amenazas que yo sufro de sus seguidores… Mi hija temía por su vida, por todas las amenazas que recibió, el hostigamiento en el colegio”.

El proceso judicial entre ambas partes está programado para iniciar el próximo 8 de julio, y la atención de los internautas se encuentra centrada en este polémico enfrentamiento. Tanto Natalia Casas Cordero como Naya Fácil han generado un gran interés en la audiencia y se espera que este conflicto continúe acaparando titulares en los próximos días.

