“Soy un poco adicta al trabajo”: Jennifer Aniston y su lucha por encontrar tiempo para ella misma

Jennifer Aniston ha logrado consolidarse como una figura destacada en la industria de la actuación gracias a su arduo trabajo y dedicación. A lo largo de los años, se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, este éxito también ha traído consigo un desafío para la actriz: encontrar tiempo para sí misma en medio de una agenda abrumadora. Recientemente, Aniston compartió sus reflexiones sobre este tema en una entrevista exclusiva con People, donde reveló sus esfuerzos por lograr un equilibrio entre su vida laboral y personal.

## El desafío de encontrar un equilibrio

En la entrevista con People, Jennifer Aniston, de 56 años, admitió que es «un poco adicta al trabajo» y que a menudo se ve obligada a tomarse un tiempo para viajar y desconectar. A pesar de ser consciente de la importancia de este equilibrio, Aniston confesó que no es buena en ello. Reconoció que trabajar en exceso puede afectar la calidad de su trabajo y la priva de experiencias de vida significativas.

Aniston compartió que está tratando de aprender a establecer límites y tomarse momentos de descanso, incluso cuando se siente abrumada por el trabajo. Su humor y su capacidad para reírse de sí misma son evidentes cuando menciona la creación de respuestas automáticas para correos electrónicos y mensajes de texto, indicando que estará «ausente para siempre» pero que volverá en diciembre.

## Un repaso a la carrera de Jennifer Aniston

En su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida laboral y personal, Jennifer Aniston ha logrado construir una carrera sólida en la actuación. Después de graduarse de una escuela de artes escénicas en Nueva York, comenzó a destacarse en producciones Off-Broadway antes de dar el salto a la televisión y posteriormente al cine.

Uno de los hitos más importantes en la carrera de Aniston fue su papel como Rachel Green en la exitosa serie «Friends», que la catapultó a la fama y le valió el reconocimiento a nivel mundial. Durante su tiempo en la serie, Aniston también incursionó en el cine con películas como «Mi Afecto» (1998), «Oficina Espacial» (1999), «La Buena Chica» (2002), «Bruce Almighty» (2003) y «Mi Novia Polly» (2004).

Tras el final de «Friends», Aniston continuó consolidando su carrera con proyectos cinematográficos como «Marley & Me» (2008), «He’s Just Not That Into You» (2009), «Just Go with It» (2011), «We’re the Millers» (2013), «Cake» (2014), «Dumplin'» (2018) y «Murder Mystery» (2019), con su secuela programada para 2023. Actualmente, la actriz protagoniza «The Morning Show» en Apple TV+, cuya cuarta temporada se espera para finales de 2025.

En resumen, la carrera de Jennifer Aniston ha sido marcada por su talento, su versatilidad y su dedicación al trabajo. A pesar de los desafíos que enfrenta para encontrar un equilibrio entre su vida laboral y personal, Aniston sigue siendo una de las actrices más destacadas de la industria y continúa sorprendiendo a su audiencia con su talento y su carisma en cada proyecto en el que participa.