CARAS TV Juan José Campanella estudió otra carrera antes de dedicarse al cine y no te lo esperabas

En una conversación personal con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Juan José Campanella sorprendió al compartir qué área de estudio exploró antes de adentrarse en el mundo del cine. El reconocido director, guionista y productor argentino repasó sus primeros pasos profesionales y reveló detalles poco conocidos sobre su trayectoria en la industria cinematográfica.

Los inicios de Juan José Campanella antes de su incursión en el cine

«Siempre me atrajo el cine, no era aficionado al fútbol, sino al cine. En Vicente López, había tres cines de barrio que me encantaban, pero nunca imaginé que podría formar parte de ese mundo, mucho menos vivir de ello», afirmó Campanella.

Antes de convertirse en uno de los directores más destacados del cine argentino, Campanella se dedicó a estudiar ingeniería. Sin embargo, su pasión por el cine floreció tras ver la película «Cantando bajo la lluvia»: «Mientras estudiaba ingeniería, comencé a experimentar haciendo una película en súper 8 como un hobby. Fue al ver ‘Cantando bajo la lluvia’ que mi deseo de hacer cine se consolidó».

El director de «El secreto de sus ojos» compartió cómo sus primeros pasos en el cine se dieron al estudiar cinematografía con el Grupo de Profesionales del Cine, donde tuvo la oportunidad de trabajar con un montajista de Aries. Esta experiencia lo llevó a abandonar temporalmente sus estudios de ingeniería para sumergirse en el mundo del montaje, un aspecto fundamental de su carrera cinematográfica.

Los primeros pasos de Juan José Campanella en el cine

En 1981, Campanella consiguió su primera oportunidad en el cine profesional al unirse al equipo de dirección de la película «Te rompo el rating» de Aries Cinematográfica Argentina. Recuerda con humor sus inicios en el set, donde Moria Casán y Alberto Olmedo jugaron un papel importante en su aprendizaje: «Yo era novato, no entendía mucho del trabajo en el set, pero gracias a la ayuda de Moria y Olmedo, pude aprender y crecer en la industria».

Su debut como director llegó con «Victoria 392», una película filmada en Super 8 en la que colaboró con los actores Eduardo Blanco y Fernando Castets. Este proyecto marcó el inicio de una colaboración fructífera que se tradujo en éxitos como «El hijo de la novia» y «Luna de Avellaneda», películas icónicas del cine argentino contemporáneo.

Con sinceridad y pasión, Juan José Campanella rememoró sus inicios en la industria del cine, desde sus días como estudiante de ingeniería hasta su consagración como un referente del séptimo arte.