Confesión inesperada: Seth Rogen revela su fallido casting para una película con JLo que hoy sería un escándalo

Seth Rogen sorprendió a todos al revelar una anécdota durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live! que, según él, podría destruir su carrera si saliera a la luz en la actualidad. El actor canadiense de 43 años confesó que una vieja cinta de audición para una película protagonizada por Jennifer Lopez y Ben Affleck lo avergüenza tanto que ni siquiera se atreve a recrearla. ¿De qué se trata esta historia que ha dejado a Rogen tan preocupado? Acompáñame a descubrirlo en este artículo.

## El Inicio de la Carrera de Seth Rogen

Antes de alcanzar la fama con películas como ‘Superbad’, ‘Knocked Up’ o ‘The 40-Year-Old Virgin’, Seth Rogen era un actor joven en busca de oportunidades que se presentaba a numerosos castings en busca de su gran oportunidad en la industria del cine.

## La Audición para Gigli

Durante esa época, Rogen audicionó para un papel en la comedia romántica Gigli, protagonizada por Jennifer Lopez y Ben Affleck, en el año 2003. En la audición, Seth interpretó a Brian, un joven con discapacidad cognitiva, un personaje que hoy sería considerado ofensivo y poco sensible.

## La Vergonzosa Audición

A pesar de no haber conseguido el papel, Rogen admitió que se entregó por completo a la interpretación sin cuestionar cómo estaba escrito el personaje. Sin embargo, al reflexionar sobre la audición, Seth reconoció que el guion no representaba de forma sensible a alguien con discapacidad cognitiva según los estándares actuales.

## El Fracaso de Gigli

La película Gigli, que también contaba con Jennifer Lopez y Ben Affleck en los papeles principales, fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla. La cinta fue retirada de los cines tras solo tres semanas de exhibición debido a sus bajas ventas y las críticas negativas que recibió.

## El Remordimiento de Seth Rogen

Seth Rogen confesó que la audición para Gigli fue tan vergonzosa que ni siquiera puede imitarla en la actualidad. Con un toque de humor, Rogen pidió que si alguien tiene esa cinta, por favor la queme o se la venda, ya que él la compraría para evitar que salga a la luz.

## Conclusión

En resumen, la historia de la audición de Seth Rogen para Gigli es un recordatorio de cómo los estándares y la sensibilidad en la industria del entretenimiento han evolucionado a lo largo de los años. Lo que en su momento pudo parecer una oportunidad de actuación, hoy se percibe como un error que podría haber afectado la carrera de Rogen si esa cinta saliera a la luz en la actualidad. Es importante reflexionar sobre estas situaciones y aprender de ellas para seguir avanzando hacia una representación más inclusiva y respetuosa en el cine y la televisión.