Israel respetará el cese al fuego 'en vigor' y no atacará a Irán, afirma Trump

¡La tregua está en efecto!", compartió Trump en su plataforma Truth Social. Irán había denunciado que a pesar del acuerdo, Israel había lanzado bombas.

La promesa de Israel de no atacar a Irán



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado martes que "Israel no atacará a Irán" y que "nadie saldrá herido" en cumplimiento del tratado de alto al fuego que acordaron durante la madrugada Teherán y el Gobierno israelí.

"Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡la tregua está en vigor!", publicó en su red social Truth Social.

Posteriormente, en otro mensaje en su plataforma, Trump reiteró en mayúsculas que "¡Irán jamás reconstruirá sus instalaciones nucleares!".

El mandatario estadounidense compartió estos mensajes luego de dialogar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien le aseguró que el alto el fuego debía ser respetado.

La frustración de Trump y las tensiones entre Israel e Irán



Trump expresó su frustración con Israel esta mañana por "descargar (bombas) justo después del acuerdo" y advirtió al Gobierno israelí que ordenara el regreso de sus aviones. "¡Necesitan calmarse ya!", exclamó antes de partir hacia La Haya para participar en la cumbre de la OTAN.

"No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán", dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

"Tenemos a dos países que han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué están haciendo", expresó Trump para mostrar su decepción.

Irán denunció este martes que Israel bombardeó su territorio después de comenzado el acuerdo de cese el fuego anunciado un día antes por el presidente estadounidense tras 12 días de hostilidades. Israel también denunció el lanzamiento de un misil iraní una hora después del alto el fuego, algo que Teherán negó.

La confirmación de que Israel no atacará a Irán



Israel aseguró más tarde que ya no atacará a Irán, luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, conversara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el alto el fuego estaba en "vigor" y debía ser respetado.

